Как сняться с военного учета, если живете не по месту прописки: в ТЦК ответили

Ранее РБК-Украина писало, что Кабмин принял новые нормы, согласно которым украинцы будут нести административную ответственность за неявку по повестке, отправленной по почте. Граждане, получившие повестку, должны явиться в ТЦК в течение семи дней или в сроки, указанные в документе.

Постановление содержит перечень уважительных причин неявки по повестке и процедуру их подтверждения. В настоящее время система оповещения действует в тестовом режиме, выявлен ряд проблем, требующих урегулирования.

Также мы рассказывали, что получившие повестку украинцы обязаны явиться в ТЦК. Важно, чтобы повестка была вручена лично и военнообязанный подписал документ. Если ее получили родственники или соседи, это считается ненадлежащим вручением, и в ТЦК можно не идти.

Однако, если резервист подписал повестку лично или есть видеодоказательство ее вручения, она будет считаться официально полученной. Кроме повесток, граждане могут получать требования явиться в ТЦК, которые могут направляться по почте и не нуждаются в подписи.

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