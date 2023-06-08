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Більшість українців відчули погіршення економічного становища, майже третина без роботи

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Україна, Четвер 08 червня 2023 13:16
Більшість українців відчули погіршення економічного становища, майже третина без роботи Фото: більшість українців відчули погіршення (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У червні 2023 року 59% українців відчули погіршення власного економічного становища за останні півроку, у 35% - воно не змінилось, лише 6% відчули покращення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

Оцінки становища в Україні загалом гірші: 75% відчули погіршення ситуації в країні, 14% - говорять про відсутність змін, 8% - про покращення.

Більшість українців відчули погіршення економічного становища, майже третина без роботи

Попри це, говорячи про економіку країни у майбутньому, респонденти мають більше позитивних сподівань: 35% очікують покращення, 28% - думають, що нічого не зміниться, 26% очікують погіршення.

Щодо особистої ситуації - 31% сподіваються, що у наступний рік їхнє особисте економічне становище покращиться, 39% вважають, що воно не зміниться, 17% – мають песимістичні погляди щодо цього.

Ситуація з роботою

За даними опитування, 41% з тих, хто працював до війни, працюють на своїх звичних робочих місцях, 14% - працюють частково, 13% - знайшли нове місце роботи. Попри це 30% опитаних до цього часу не працює.

Більшість українців відчули погіршення економічного становища, майже третина без роботи

У динаміці збільшилась кількість тих, хто знайшов нову роботу. Краща ситуація з роботою у чоловіків та людей середнього віку.

Серед переселенців у динаміці суттєво зросла кількість тих, хто зміг працевлаштуватись на нове місце - кожен третій з них зміг знайти нову роботу, частка непрацюючих серед них зменшилась з половини до третини.

Більшість українців відчули погіршення економічного становища, майже третина без роботи

Опитування було проведене 1-2 червня 2023 року серед 1000 респондентів в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 3,1%.

Нагадаємо, за даними НБУ, рівень безробіття у 2022 році становив 21,1%. На 2023 рік прогнозується 18,3%. Тобто шукають роботу в Україні близько 2,5 млн осіб.

Реальна зарплата (з урахуванням інфляції) в Україні в березні 2023 року впала на 18%. Очікуються, що 2023 році вона зросте на 4%.

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