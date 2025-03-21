Як знайти житло без рієлтора і не натрапити на шахраїв: поради експерта

Чи можна знайти житло без рієлтора

"На OLX можна знайти пропозиції з продажу та оренди нерухомості безпосередньо від власників. Тобто оголошення "без посередників" - це не рідкість. За нашими підрахунками, приблизно 25-30% усіх пропозицій розміщені саме власниками", - каже Юлія.

Також вона радить, щоб спростити пошук на платформі OLX "Нерухомість", скористатись спеціальним фільтром, який дозволяє відразу відкидати невідповідні пропозиції.

Як розпізнати шахрайські оголошення

Юлія Ковбаса при пошуку житла радить зважати на наступні моменти.

Ціна має бути реалістичною. Якщо об'єкт продають на 50-70% дешевше за середньоринкову вартість у цьому районі - тут високоймовірний обман або шахрайство. Винятки можливі, але перед ухваленням рішення варто перевірити ціни на подібні пропозиції.

Деталі мають значення. Надійні продавці вказують площу, поверх, стан ремонту, комунікації та інфраструктуру. Якщо опис узагальнений або містить лише "деталі в особистих повідомленнях" - варто бути обережними.

"Фото повинні бути реальними, в ідеалі 3-х різних кімнат (кухні, ванни та самої кімнати). Відсутність знімків або використання стокових фото - має як мінімум насторожити. Перевірити фото можна у пошуку зображень, адже шахраї не мають власної бази, тому беруть зображення з інтернету чи інших оголошень", - каже Юлія.

Звертайте увагу на контактні дані. Надійне оголошення містить реальний номер телефону. Якщо людина уникає дзвінків та спілкування у внутрішньому чаті OLX, просить перенести спілкування в інші месенджери - це сигнал для перевірки.

"Наприклад, на OLX є можливість переглянути ім’я та контакт людини, що створила оголошення, а також інформацію про те, як довго продавець зареєстрований на платформі. Уважно треба ставитись до новостворених акаунтів", - пояснила експертка.

Вона також зазначила, що команда модерації OLX "Нерухомість" регулярно проводить перевірку та блокує шахрайські чи підозрілі акаунти на платформі.

Що в оголошенні може ще свідчити про шахрайство: