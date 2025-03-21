Как найти жилье без риелтора и не наткнуться на мошенников: советы эксперта

Можно ли найти жилье без риелтора

"На OLX можно найти предложения по продаже и аренде недвижимости непосредственно от владельцев. То есть объявления "без посредников" - это не редкость. По нашим подсчетам, примерно 25-30% всех предложений размещены именно владельцами", - говорит Юлия.

Также она советует, чтобы упростить поиск на платформе OLX "Недвижимость", воспользоваться специальным фильтром, который позволяет сразу отбрасывать неподходящие предложения от риелторов.

Как распознать мошеннические объявления

Юлия Ковбаса при поиске жилья советует учитывать следующие моменты.

Цена должна быть реалистичной. Если объект продают на 50-70% дешевле среднерыночной стоимости в этом районе - здесь высока вероятность обмана или мошенничества. Исключения возможны, но перед принятием решения стоит проверить цены на подобные предложения.

Детали имеют значение. Надежные продавцы указывают площадь, этаж, состояние ремонта, коммуникации и инфраструктуру. Если описание обобщенное или содержит только "детали в личных сообщениях" - стоит быть осторожными.

"Фото должны быть реальными, в идеале 3-х разных комнат (кухни, ванны и самой комнаты). Отсутствие снимков или использование стоковых фото - должно как минимум насторожить. Проверить фото можно в поиске изображений, ведь мошенники не имеют собственной базы, поэтому берут изображения из интернета или других объявлений", - говорит Юлия.

Обращайте внимание на контактные данные. Надежное объявление содержит реальный номер телефона. Если человек избегает звонков и общения во внутреннем чате OLX, просит перенести общение в другие мессенджеры - это сигнал для проверки.

"Например, на OLX есть возможность просмотреть имя и контакт человека, создавшего объявление, а также информацию о том, как долго продавец зарегистрирован на платформе. Внимательно надо относиться к новым аккаунтам", - пояснила эксперт.

Она также отметила, что команда модерации OLX "Недвижимость" регулярно проводит проверку и блокирует мошеннические или подозрительные аккаунты на платформе.

Что в объявлении может еще свидетельствовать о мошенничестве: