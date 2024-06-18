Як знайти першу роботу без будь-якого досвіду: дієві поради для початківців

У переважній більшості вакансій на сайтах з пошуку роботи рекрутери хочуть від кандидатів досвід. Проте в умовах дефіциту кадрів ці вимоги стають м'якшими.
Про це в коментарі РБК-Україна розповіла PR-менеджерка Work.ua Вікторія Білякова.
"Зі спілкування з роботодавцями ми знаємо, що зараз рекрутери звертають більше уваги на навички, при тому як "тверді", так і "м'які". Адже компанія може допомогти кандидатові заповнити пробіли у знаннях, надати практичний досвід. Але неможливо змусити людину бути відповідальною, проактивною, чесною тощо", - пояснює Вікторія.
Через "голод кадрів" на українському ринку праці HR-менеджери розглядають кандидатів з будь-яких категорій. Так, у травні 2024 року кількість вакансій для студентів збільшилась на 6% порівняно з квітнем цього ж року, а для людей без досвіду роботи - на 4%.
Подібна тенденція присутня й в інших категоріях.
"З цікавого фіксуємо також збільшення пропозицій роботи для ветеранів (+14%), людей з інвалідністю (+11%) та пенсіонерів (+19%)", - розповідає експертка.
Пошук першої роботи, особливо без попереднього досвіду, може стати справжнім викликом, тому до цього варто підготуватися.
"Тут відправною точкою буде розуміння сфери, специфіки професії, де хочеться працювати. І головне - правильно оформлене резюме з чітким описом умінь, навичок, додаткової освіти тощо", - радить Вікторія.
Проте, наголошує вона, зараз шанси знайти першу роботу можуть бути вищими через брак кадрів.
"Потрібно розуміти, що навіть якщо у людини немає професійного досвіду, можна вказати участь у волонтерській діяльності, студентській практиці чи створити пет-проєкт. Все це покаже роботодавцю, що кандидат має певні практичні навички та готовий розвиватися", - каже Білякова.
Тому для пошуку першої роботи:
"Загалом використовуйте всі можливі ресурси для побудови своєї кар'єри. Між іншим, стажування може бути чудовою можливістю для тих, хто шукає першу роботу. Не рідко такі програми в компаніях передбачають і навчання, й оплату", - додає Вікторія Білякова.
Раніше ми розповідали, як військовому лише з бойовим досвідом знайти цивільну роботу.
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