Як знайти першу роботу без будь-якого досвіду: дієві поради для початківців

"Зі спілкування з роботодавцями ми знаємо, що зараз рекрутери звертають більше уваги на навички, при тому як "тверді", так і "м'які". Адже компанія може допомогти кандидатові заповнити пробіли у знаннях, надати практичний досвід. Але неможливо змусити людину бути відповідальною, проактивною, чесною тощо", - пояснює Вікторія.

Через "голод кадрів" на українському ринку праці HR-менеджери розглядають кандидатів з будь-яких категорій. Так, у травні 2024 року кількість вакансій для студентів збільшилась на 6% порівняно з квітнем цього ж року, а для людей без досвіду роботи - на 4%.

Подібна тенденція присутня й в інших категоріях.

"З цікавого фіксуємо також збільшення пропозицій роботи для ветеранів (+14%), людей з інвалідністю (+11%) та пенсіонерів (+19%)", - розповідає експертка.

Як знайти першу роботу без досвіду

Пошук першої роботи, особливо без попереднього досвіду, може стати справжнім викликом, тому до цього варто підготуватися.

"Тут відправною точкою буде розуміння сфери, специфіки професії, де хочеться працювати. І головне - правильно оформлене резюме з чітким описом умінь, навичок, додаткової освіти тощо", - радить Вікторія.

Проте, наголошує вона, зараз шанси знайти першу роботу можуть бути вищими через брак кадрів.

"Потрібно розуміти, що навіть якщо у людини немає професійного досвіду, можна вказати участь у волонтерській діяльності, студентській практиці чи створити пет-проєкт. Все це покаже роботодавцю, що кандидат має певні практичні навички та готовий розвиватися", - каже Білякова.

Тому для пошуку першої роботи:

будьте проактивними та готовими до нового

відвідуйте професійні заходи, кар'єрні ярмарки, стежте за програмами стажувань у компаніях

ведіть волонтерську діяльність за своєю спеціалізацією

знайдіть чати чи канали з пошуку роботи у вашій індустрії, щоб відстежувати нові пропозиції

створіть резюме та супровідний лист до нього

за потреби зверніться до кар'єрного консультанта

створіть свою сторінку в LinkedIn, розкажіть про себе та свою діяльність. Рекрутери можуть вас помітити саме там.

"Загалом використовуйте всі можливі ресурси для побудови своєї кар'єри. Між іншим, стажування може бути чудовою можливістю для тих, хто шукає першу роботу. Не рідко такі програми в компаніях передбачають і навчання, й оплату", - додає Вікторія Білякова.