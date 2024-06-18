Как найти первую работу без какого-либо опыта: действенные советы для начинающих

В подавляющем большинстве вакансий на сайтах по поиску работы рекрутеры хотят от кандидатов опыт. Однако в условиях дефицита кадров эти требования становятся более мягкими.
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала PR-менеджер Work.ua Виктория Билякова.
"Из общения с работодателями мы знаем, что сейчас рекрутеры обращают больше внимания на навыки, при том как "твердые", так и "мягкие". Ведь компания может помочь кандидату заполнить пробелы в знаниях, предоставить практический опыт. Но невозможно заставить человека быть ответственным, проактивным, честным и тому подобное", - объясняет Виктория.
Из-за "голода кадров" на украинском рынке труда HR-менеджеры рассматривают кандидатов из любых категорий. Так, в мае 2024 года количество вакансий для студентов увеличилось на 6% по сравнению с апрелем этого же года, а для людей без опыта работы - на 4%.
Подобная тенденция присутствует и в других категориях.
"Из интересного фиксируем также увеличение предложений работы для ветеранов (+14%), людей с инвалидностью (+11%) и пенсионеров (+19%)", - рассказывает эксперт.
Поиск первой работы, особенно без опыта, может стать настоящим вызовом, поэтому к этому стоит подготовиться.
"Здесь отправной точкой будет понимание сферы, специфики профессии, где хочется работать. И главное - правильно оформленное резюме с четким описанием умений, навыков, дополнительного образования и т. д", - советует Виктория.
Однако, отмечает она, сейчас шансы найти первую работу могут быть выше из-за нехватки кадров.
"Нужно понимать, что даже если у человека нет профессионального опыта, можно указать участие в волонтерской деятельности, студенческой практике или создать пет-проект. Все это покажет работодателю, что у кандидата есть определенные практические навыки и готов развиваться", - говорит Билякова.
Поэтому для поиска первой работы:
"В целом используйте все возможные ресурсы для построения своей карьеры. Между прочим, стажировка может быть прекрасной возможностью для тех, кто ищет первую работу. Не редко такие программы в компаниях предусматривают и обучение, и оплату", - добавляет Виктория Билякова.
Раньше мы рассказывали, как военному только с боевым опытом найти гражданскую работу.
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