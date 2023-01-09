Як знайти лікарню, яка безкоштовно надає медичні послуги: пояснення МОЗ

Після переходу на сайт НСЗУ необхідно вести область або ж населений пункт й групу медичних послуг. На сторінці відобразиться список медичних закладів та їхні контактні дані.

"Наприклад, щоб знайти всі лікарні, які лікують пацієнтів з інсультом, – оберіть область та в полі "група послуг" почніть вводити слово "інсульт" – дашборд запропонує обрати пакет "Медична допомога при гострому мозковому інсульті", – пише пресслужба.

Також на сайті можна побачити: