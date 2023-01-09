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Как найти больницу, бесплатно предоставляющую медицинские услуги: объяснение Минздрава

Фото: как найти больницу, бесплатно предоставляющую медицинские услуги: объяснение Минздрава (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

На сайте НСЗУ можно узнать, какие больницы предоставляют бесплатные медицинские услуги. Медучреждения сортируются по соответствующим критериям.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины.

После перехода на сайт НСЗУ необходимо вести область или населенный пункт и группу медицинских услуг. На странице отображается список медицинских учреждений и их контактные данные.

"Например, чтобы найти все больницы, которые лечат пациентов с инсультом - выберите область и в поле "группа услуг" начните вводить слово "инсульт" - дашборд предложит выбрать пакет "Медицинская помощь при остром мозговом инсульте", - пишет пресс-служба.

Также на сайте можно увидеть:

  • электронную карту мест предоставления первичной медицинской помощи;
  • электронную карту аптек-участников программы реимбурсации лекарственных средств.

Напомним, РБК-Украина также писало о том, что в Минздраве объяснили, как получить рецепт от врача во время отключения света .

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