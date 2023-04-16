Як знайти аптеку, що відпускає медикаменти за програмою "Доступні ліки": відповідь МОЗ

Знайти аптеку з "Доступними ліками" допоможе оператор контакт-центру НСЗУ за номером 16-77. Усі дзвінки зі стаціонарних та мобільних телефонів - безоплатні.

Аптеки, які беруть участь у програмі реімбурсації, можна впізнати візуально. Вони мають на дверях наліпку "Тут є "Доступні ліки", а ті, де можна отримати інсулін, мають наліпку "+Інсуліни".

У МОЗ пояснили, що шукати аптеку з "Доступними ліками" можна за допомогою "Електронної карти аптек-учасниць програми реімбурсації лікарських засобів" за посиланням.

Для забезпечення доступу пацієнтів до життєво важливих ліків, лікарі можуть виписувати як електронні, так і паперові рецепти.