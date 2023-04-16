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Як знайти аптеку, що відпускає медикаменти за програмою "Доступні ліки": відповідь МОЗ

Фото: Як знайти аптеку, що відпускає медикаменти за програмою "Доступні ліки" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

В Україні продовжує діяти програма "Доступні ліки", завдяки якій пацієнти можуть отримувати необхідні ліки безоплатно або з невеликою доплатою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Міністерства охорони здоров'я України.

Знайти аптеку з "Доступними ліками" допоможе оператор контакт-центру НСЗУ за номером 16-77. Усі дзвінки зі стаціонарних та мобільних телефонів - безоплатні.

Аптеки, які беруть участь у програмі реімбурсації, можна впізнати візуально. Вони мають на дверях наліпку "Тут є "Доступні ліки", а ті, де можна отримати інсулін, мають наліпку "+Інсуліни".

У МОЗ пояснили, що шукати аптеку з "Доступними ліками" можна за допомогою "Електронної карти аптек-учасниць програми реімбурсації лікарських засобів" за посиланням.

Для забезпечення доступу пацієнтів до життєво важливих ліків, лікарі можуть виписувати як електронні, так і паперові рецепти.

Нагадаємо, що з початку квітня для придбання рецептурних препаратів, які відпускались за паперовим рецептом, додався цифровий інструмент - електронний рецепт. Також це стосуватиметься і ліків для домашніх тварин, але жодних змін не передбачається.

В Україні з 1 квітня всі рецептурні препарати почнуть продавати за електронними рецептами. МОЗ України вирішило роз'яснити три головні міфи, в яких помиляється більшість українців у зв'язку з нововведенням.

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