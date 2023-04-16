Как найти аптеку, отпускающую медикаменты по программе "Доступные лекарства": ответ Минздрава

В Украине продолжает действовать программа "Доступные лекарства", благодаря которой пациенты могут получать необходимые лекарства безвозмездно или с небольшой доплатой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Министерства здравоохранения Украины.
Найти аптеку с "Доступными лекарствами" поможет оператор контакт-центра НСЗУ по номеру 16-77. Все звонки со стационарных и мобильных телефонов – бесплатные.
Аптеки, участвующие в программе реимбурсации, можно узнать визуально. Они имеют на дверях наклейку "Здесь есть "Доступное лекарство", а те, где можно получить инсулин, имеют наклейку "+Инсулины".
В Минздраве пояснили, что искать аптеку с "Доступные лекарства" можно с помощью "Электронной карты аптек-участниц программы реимбурсации лекарственных средств" по ссылке.
Для обеспечения доступа пациентов к жизненно важным лекарствам врачи могут выписывать как электронные, так и бумажные рецепты.
Напомним, что с начала апреля для приобретения рецептурных препаратов, отпускаемых по бумажному рецепту, добавился цифровой инструмент - электронный рецепт. Также это касается и лекарств для домашних животных, но никаких изменений не предвидится.
В Украине с 1 апреля все рецептурные препараты начнут продавать по электронным рецептам. Минздрав Украины решил разъяснить три главных мифа, в которых ошибается большинство украинцев в связи с нововведением.
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