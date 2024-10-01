Як знання про інфляцію допомагають планувати особистий бюджет, – рекомендації НБУ

На що впливає інфляція

Інфляція має величезний вплив на ваші доходи та витрати. Уряд країни орієнтується на рівень інфляції, коли встановлює рівень пенсій та соціальних виплат; компанії – коли встановлюють ціни на свої товари та послуги; працедавці – під час прийняття рішення щодо індексації заробітної плати; а банки – коли визначають ставки за кредитами й депозитами.

Інформація про рівень інфляції неодмінно стане в нагоді, коли ви готуєтеся прийняти важливе фінансове рішення. Це може бути відкриття депозиту на певний строк чи навпаки оформлення кредиту або ж співбесіда, де обговорюється рівень вашої зарплати, чи купівля дорогої побутової техніки тощо.

Корисно спостерігати за інфляцією за певний період (квартал, рік чи кілька років) – це дасть змогу побачити динаміку змін. Недостатньо знати, якою є інфляція в поточному місяці, важливо також враховувати, якою вона була в минулому та який прогноз на майбутнє. Якщо ми бачимо, що протягом тривалого часу рівень інфляції різко не коливався і тримається близько показника, що є ціллю центрального банку, то можемо зробити припущення, що інфляція під контролем. А відтак можна впевнено планувати великі витрати, оформлювати кредити, адже немає загрози втрати доходів.

Якщо ж протягом кількох місяців інфляція швидкими темпами зросла, це може свідчити про несприятливу економічну ситуацію, тому краще не планувати великих витрат, а навпаки подбати про фінансову безпеку та збереження вартості своїх заощаджень.

Рівень інфляції поступово знижується? Отже, можна очікувати послідовне зниження ставок за кредитами і депозитами. Отже, це сприятливий час, щоб вигідно розмістити довгострокові депозити та зафіксувати їх вищу дохідність. Взяти ж кредит краще трохи пізніше, коли облікова ставка Національного банку знизиться.

У кожному разі, які б не були показники інфляції, зважайте на свої власні фінансові цілі. Це дасть вам змогу підібрати найкращі фінансові інструменти відповідно до потреб.

Як розрахувати рівень особистої інфляції

Коли йдеться про офіційні показники, для розрахунку індексу споживчої інфляції аналізується зміна цін на певний споживчій набір. До цього набору входить перелік товарів та послуг, яким українці користуються найбільше.

Набір налічує понад 300 найменувань та періодично оновлюється. Сюди входять: харчі, одяг та взуття, плата за житло, його утримання та ремонт, предмети домашнього вжитку, побутова техніка, послуги зі сфери охорони здоров’я, транспортні, туристичні, фінансові послуги, витрати на освітні послуги, паливо та мастила тощо.

Ба більше, до усередненого споживчого набору належать товари тривалого користування. Наприклад, побутова техніка, яку ми купуємо раз на кілька років, тому менш схильні стежити за цінами на неї і включати до свого індивідуального набору.

Індекс споживчої інфляції – усереднений показник, він не може точно відобразити споживчий набір кожної окремої людини, але він дає загальне уявлення, куди рухаються ціни і яким темпом.

Різні регіони України можуть мати різний рівень цін та інфляції. Так, наприклад, у великому місті, сільській місцевості чи курортному районі одні й ті ж товари коштуватимуть по-різному. Влітку овочі, ймовірно, будуть дешевшими в невеличкому місті чи селі, ніж у мегаполісі, через вартість доставки, витрати на зберігання тощо.

Для коректного розрахунку інфляції потрібно враховувати зміни цін на всі товари, а не лише на один. Наприклад, ціни на транспортні послуги знизились, а молочна продукція подорожчала. Але, якщо у вас алергія на молоко та молочну продукцію, то, найімовірніше, ви не цікавитеся цінами на цю групу товарів та не враховуватимете їх в індивідуальному споживчому наборі.

Спробуйте розрахувати свою особисту інфляцію на основі тих товарів і послуг, які споживаєте саме ви. Для цього потрібно:

скласти перелік товарів і послуг. Розрахувати показник особистої інфляції можна за окремим товаром, категорією витрат, групою товарів чи загалом місячним бюджетом. записати ціни, а також кількість товарів, яку ви спожили; розрахувати витрати на придбання товарів у поточному місяці та за аналогічний місяць минулого року; розділити витрати поточного місяця на витрати за аналогічний період минулого року та перевести у відсотки за такою формулою: (витрати у поточному місяці/ витрати за аналогічний місяць минулого року – 1) х100.

У такий спосіб ви отримаєте розмір своєї особистої інфляції у % річних.

Наприклад, розрахуємо особисту інфляцію для категорії "продукти". Припустимо, що в липні цього року ви витратили на їжу 6300 гривень, водночас у липні минулого року схожий набір продуктів коштував 5600 гривень. Отже, розрахунок, буде виглядати так: 6300/5600 = 1,125. Далі від 1,125 віднімаємо одиницю (1) = 0,125. Щоб перевести у відсотки, множимо 0,125 на 100, що дорівнює 12,5%.

Як результат, бачимо, що рівень особистої інфляції за рік становить 12,5%. Після цього можемо порівняти показник з офіційними даними. Показник споживчої інфляції ви можете переглянути на сайті Національного банку, або на сайті Державної служби статистики, яка її розраховує.

Зазвичай на рівень особистої інфляції орієнтуються, щоб уникнути впливу сезонних коливань цін.

Важливо пам’ятати: якщо ви купуєте річ, якою користуватиметеся довго, перерахуйте її приблизну щомісячну вартість. Наприклад, зимове пальто може служити 2‒4 роки. Тому вартість пальта потрібно розділити на приблизну кількість місяців носіння та враховувати в обрахунках кожного наступного місяця.

Цілком логічно, що особиста інфляція може не збігатися з офіційною. Проте важливо розуміти, що в більшості випадків між ними є взаємозв’язок: коли офіційна інфляція знижується, це означає, що ріст цін сповільнився і для товарів з вашого особистого кошика.

Та навпаки: коли офіційна інфляція росте, ця динаміка буде помітною і на вартості індивідуального набору товарів.

У такий спосіб знання про інфляцію допомагають орієнтуватися в динаміці цін, а отже, пристосовуватися до ситуації, вигідно вкладати кошти та приймати ефективні фінансові рішення.

Нагадаємо, Національний банк України прогнозує зростання споживчих цін в Україні до кінця 2024 року. Наступного року інфляція уповільниться.