Как знания об инфляции помогают планировать личный бюджет, – рекомендации НБУ

На что влияет инфляция

Инфляция оказывает огромное влияние на ваши доходы и расходы. Правительство страны ориентируется на уровень инфляции, когда устанавливает уровень пенсий и социальных выплат; компании – когда устанавливают цены на свои товары и услуги; работодатели – при принятии решения по индексации заработной платы; а банки – когда определяют ставки по кредитам и депозитам.

Информация об уровне инфляции непременно пригодится, когда вы готовитесь принять важное финансовое решение. Это может быть открытие депозита на определенный срок или, наоборот, оформление кредита, или же собеседование, где обсуждается уровень вашей зарплаты, покупка дорогой бытовой техники и т.д.

Полезно наблюдать за инфляцией за определенный период (квартал, год или несколько лет) – это позволит увидеть динамику изменений. Недостаточно знать, какова инфляция в текущем месяце, важно также учитывать, какой она была в прошлом и каков прогноз на будущее. Если мы видим, что в течение длительного времени уровень инфляции резко не колебался и держится около показателя, являющегося целью центрального банка, то можем предположить, что инфляция под контролем. Следовательно можно уверенно планировать большие расходы, оформлять кредиты, ведь нет угрозы потери доходов.

Если же в течение нескольких месяцев инфляция быстрыми темпами выросла, это может свидетельствовать о неблагоприятной экономической ситуации, поэтому лучше не планировать большие затраты, а, наоборот, позаботиться о финансовой безопасности и сохранении стоимости своих сбережений.

Уровень инфляции постепенно снижается? Следовательно, можно ожидать последовательное понижение ставок по кредитам и депозитам. Следовательно, это благоприятное время, чтобы выгодно разместить долгосрочные депозиты и зафиксировать их более высокую доходность. Взять же кредит лучше чуть позже, когда учетная ставка Национального банка снизится.

Во всяком случае, каковы бы ни были показатели инфляции, учитывайте свои собственные финансовые цели. Это позволит вам подобрать лучшие финансовые инструменты в соответствии с потребностями.

Как рассчитать уровень личной инфляции

Когда речь идет об официальных показателях, для расчета индекса потребительской инфляции анализируется изменение цен на определенный потребительский набор. В этот набор входит перечень товаров и услуг, которым украинцы пользуются больше всего.

Набор насчитывает более 300 наименований и периодически обновляется. Сюда входят: продукты, одежда и обувь, плата за жилье, его содержание и ремонт, предметы домашнего обихода, бытовая техника, услуги сферы здравоохранения, транспортные, туристические, финансовые услуги, расходы на образовательные услуги, топливо и т.д.

Более того, к усредненному потребительскому набору относятся товары длительного пользования. К примеру, бытовая техника, которую мы покупаем раз в несколько лет, поэтому менее склонны следить за ценами на нее и включать в свой индивидуальный набор.

Индекс потребительской инфляции – усредненный показатель, он не может точно отразить потребительский набор каждого отдельного человека, но он дает общее представление, куда движутся цены и каким темпом.

Разные регионы Украины могут иметь разный уровень цен и инфляции. Так, например, в большом городе, сельской местности или курортном районе одни и те же товары будут стоить по-разному. Летом овощи, вероятно, будут дешевле в небольшом городе или селе, чем в мегаполисе, из-за стоимости доставки, расходов на хранение и т.д.

Для корректного расчета инфляции следует учитывать изменения цен на все товары, а не только на один. К примеру, цены на транспортные услуги снизились, а молочная продукция подорожала. Но, если у вас аллергия на молоко и молочную продукцию, то, скорее всего, вы не интересуетесь ценами на эту группу товаров и не будете учитывать их в индивидуальном потребительском наборе.

Попытайтесь рассчитать свою личную инфляцию на основе тех товаров и услуг, которые потребляете именно вы. Для этого нужно:

составить список продуктов и услуг. Рассчитать показатель личной инфляции можно по отдельному товару, категории расходов, группе товаров или в целом по месячному бюджету. записать цены, а также количество потребляемых товаров; рассчитать расходы на приобретение товаров в текущем месяце и за аналогичный месяц в прошлом году; разделить расходы текущего месяца на расходы за аналогичный период прошлого года и перевести в проценты по формуле: (расходы в текущем месяце/ расходы за аналогичный месяц прошлого года – 1) х100.

Таким образом, вы получите размер своей личной инфляции в % годовых.

К примеру, рассчитаем личную инфляцию для категории "продукты". Предположим, что в июле этого года вы потратили на еду 6300 гривен, в то же время в июле прошлого года подобный набор продуктов стоил 5600 гривен. Следовательно, расчет будет выглядеть так: 6300/5600 = 1,125. Далее из 1,125 вычитаем единицу (1) = 0,125. Чтобы перевести в проценты, умножаем 0,125 на 100, что равняется 12,5%.

Как результат, мы видим, что уровень личной инфляции за год составляет 12,5%. После этого можно сравнить показатель с официальными данными. Показатель потребительской инфляции вы можете просмотреть на сайте Национального банка или на сайте Государственной службы статистики, которая ее рассчитывает.

Обычно на уровень личной инфляции ориентируются во избежание влияния сезонных колебаний цен.

Важно помнить: если вы приобретаете вещь, которой будете пользоваться долго, пересчитайте ее приблизительную ежемесячную стоимость. Например, зимнее пальто может служить 2-4 года. Поэтому стоимость пальто нужно разделить на приблизительное количество месяцев и учитывать в расчетах каждого следующего месяца.

Совершенно логично, что личная инфляция может не совпадать с официальной. Однако важно понимать, что в большинстве случаев между ними есть взаимосвязь: когда официальная инфляция снижается, значит рост цен замедлился и для товаров из вашей личной корзины.

И наоборот: когда официальная инфляция растет, эта динамика будет заметна и на стоимости индивидуального набора товаров.

Таким образом, знания об инфляции помогают ориентироваться в динамике цен, а, следовательно, приспосабливаться к ситуации, выгодно вкладывать средства и принимать эффективные финансовые решения.

Напомним, что Национальный банк Украины прогнозирует рост потребительских цен в Украине до конца 2024 года. В следующем году инфляция замедлится.