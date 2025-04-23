Як змінюватиметься рейтинг Зеленського: соціолог назвав вирішальний фактор

Як зазначив соціолог, після резонансного скандалу в Овальному кабінеті та заяв американських політиків про можливе скорочення підтримки українське суспільство справді консолідувалося.

"Ми зафіксували тимчасове зростання підтримки Володимира Зеленського - за аналогією з ефектом "згуртування навколо прапора" в перший рік війни. Утім, це зростання не трансформується в довготривалу електоральну підтримку", - сказав він.

Війна і рейтинг

За його словами, політичні симпатії значною мірою залежать від поточної ситуації - як військової, так і соціально-економічної.

"Якщо протягом року будуть відчутні зміни у сфері безпеки або життєвого рівня населення, рейтинги можуть знову змінитися", - розповів Паніотто.

Він нагадав, що вибори можливі тільки після війни. І все залежатиме від того, коли і як вона закінчиться, на які компроміси доведеться йти.

"А поки що ми бачимо, що мир можливий тільки за рахунок серйозних поступок з боку України, і в цих умовах зберегти високий рівень підтримки вкрай важко", - додав гендиректор КМІС.