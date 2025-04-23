Как будет меняться рейтинг Зеленского: социолог назвал решающий фактор

Как отметил социолог, после резонансного скандала в Овальном кабинете и заявлений американских политиков о возможном сокращении поддержки украинское общество действительно консолидировалось.

"Мы зафиксировали временный рост поддержки Владимира Зеленского - по аналогии с эффектом "сплочения вокруг флага" в первый год войны. Впрочем, этот рост не трансформируется в долговременную электоральную поддержку", - сказал он.

Война и рейтинг

По его словам, политические симпатии в значительной степени зависят от текущей ситуации - как военной, так и социально-экономической.

"Если в течение года будут ощутимые изменения в сфере безопасности или жизненного уровня населения, рейтинги могут снова измениться", - рассказал Паниотто.

Он напомнил, что выборов возможны только после войны. И все будет зависеть от того, когда и как она закончится, на какие компромиссы придется идти.

"А пока что мы видим, что мир возможен только за счет серьезных уступок со стороны Украины, и в этих условиях сохранить высокий уровень поддержки крайне трудно", - добавил гендиректор КМИС.