Як зміняться ціни в Україні протягом найближчого року: прогнози покращуються

Зростання цін в Україні сповільнилося до мінімуму за три останні роки. Інфляційні очікування поступово покращуються.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті НБУ.
За даними НБУ, фінансові аналітики в жовтні 2023 року прогнозували інфляцію 8,8%, у той час як місяцем раніше - 10,3%.
Населення очікує, що ціни зростуть на 9,5% (у вересні прогнозувалося 11,6%).
Банкіри чекають на інфляцію в наступні 12 місяців на рівні 12,7%.
Нагадаємо, річна інфляція в жовтні 2023 року сповільнилася до 5,3%. Це мінімальне значення із грудня 2020 року.
Національний банк у жовтні покращив прогноз інфляції до кінця 2023 року з 10,6% до 5,8%. Зниження інфляції насамперед обумовлюється великою пропозицією продуктів харчування на тлі вищих урожаїв, нарощуванням виробництва та складнощами з експортом агропродукції.
Кабмін у листопаді покращив прогноз щодо інфляції на 2023 рік з 14,7% до 7,1%. На 2024 рік прогноз покращено з 10,8% до 9,7% (з розрахунку грудень до грудня).
Інфляційні очікування вказують на те, якою мірою учасники економіки очікують зростання чи зменшення рівня цін у майбутньому. Це важливий аспект макроекономічного аналізу, оскільки очікування грають ключову роль у формуванні різних економічних рішень, таких як витрати, інвестиції, зарплати та інші.
Інфляційні очікування можуть впливати на інфляцію наступним чином:
Врахування інфляційних очікувань є важливим для ефективного управління економікою, оскільки воно може впливати на різноманітні аспекти економічної діяльності та сприяти або стримувати інфляційні тенденції.