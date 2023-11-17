Как изменятся цены в Украине в ближайший год: прогнозы улучшаются

По данным НБУ, финансовые аналитики в октябре 2023 года прогнозировали инфляцию 8,8%, в то время как месяцем ранее - 10,3%.

Население ожидает, что цены поднимутся на 9,5% (в сентябре прогнозировалось 11,6%).

Банкиры ожидают инфляцию в следующие 12 месяцев на уровне 12,7%.

Инфляция в Украине

Напомним, годовая инфляция в октябре 2023 года замедлилась до 5,3%. Это минимальное значение с декабря 2020 года.

Национальный банк в октябре улучшил прогноз инфляции к концу 2023 г. с 10,6% до 5,8%. Снижение инфляции, прежде всего, обуславливается большим предложением продуктов питания на фоне более высоких урожаев, наращиванием производства и сложностями с экспортом агропродукции.

Кабмин в ноябре улучшил прогноз по инфляции на 2023 год с 14,7% до 7,1%. На 2024 год прогноз улучшился с 10,8% до 9,7% (из расчета декабрь к декабрю).

Что такое инфляционные ожидания и как они влияют на рост цен

Инфляционные ожидания указывают на то, в какой степени участники экономики ожидают роста или уменьшения уровня цен в будущем. Это важный аспект макроэкономического анализа, поскольку ожидания играют ключевую роль в формировании различных экономических решений, таких как расходы, инвестиции, зарплаты и другие.

Инфляционные ожидания могут влиять на инфляцию следующим образом:

Поведение потребителей и компаний. Если участники рынка ожидают увеличения цен в будущем, то они могут активнее тратить деньги сейчас, чтобы избежать стоимостных ростов. Это может привести к повышению спроса на товары и услуги, что может стать причиной роста цен.

Решения с учетом инфляции. Если люди ожидают инфляцию, они могут учитывать это при принятии решений о расходах, хранении или инвестировании. К примеру, они могут искать инвестиционные возможности, которые могут помочь сохранить или увеличить их активы в борьбе с инфляцией.

Зарплатные требования. Работники могут потребовать увеличения зарплаты, чтобы компенсировать ожидаемые расходы на жизнь в связи с инфляцией. Если предприятия не могут или не хотят повысить зарплату, это может привести к росту цен на товары и услуги.

Центральный банк. Центральные банки могут учитывать инфляционные ожидания при принятии решений о монетарной политике. К примеру, если они верят, что инфляционные ожидания растут, они могут решить поднять ключевую процентную ставку для сдерживания инфляции.

Учет инфляционных ожиданий важен для эффективного управления экономикой, поскольку оно может влиять на различные аспекты экономической деятельности и способствовать или сдерживать инфляционные тенденции.