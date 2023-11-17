Как изменятся цены в Украине в ближайший год: прогнозы улучшаются

Рост цен в Украине замедлился до минимума за последние три года. Инфляционные ожидания постепенно улучшаются.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте НБУ.
По данным НБУ, финансовые аналитики в октябре 2023 года прогнозировали инфляцию 8,8%, в то время как месяцем ранее - 10,3%.
Население ожидает, что цены поднимутся на 9,5% (в сентябре прогнозировалось 11,6%).
Банкиры ожидают инфляцию в следующие 12 месяцев на уровне 12,7%.
Напомним, годовая инфляция в октябре 2023 года замедлилась до 5,3%. Это минимальное значение с декабря 2020 года.
Национальный банк в октябре улучшил прогноз инфляции к концу 2023 г. с 10,6% до 5,8%. Снижение инфляции, прежде всего, обуславливается большим предложением продуктов питания на фоне более высоких урожаев, наращиванием производства и сложностями с экспортом агропродукции.
Кабмин в ноябре улучшил прогноз по инфляции на 2023 год с 14,7% до 7,1%. На 2024 год прогноз улучшился с 10,8% до 9,7% (из расчета декабрь к декабрю).
Инфляционные ожидания указывают на то, в какой степени участники экономики ожидают роста или уменьшения уровня цен в будущем. Это важный аспект макроэкономического анализа, поскольку ожидания играют ключевую роль в формировании различных экономических решений, таких как расходы, инвестиции, зарплаты и другие.
Инфляционные ожидания могут влиять на инфляцию следующим образом:
Учет инфляционных ожиданий важен для эффективного управления экономикой, поскольку оно может влиять на различные аспекты экономической деятельности и способствовать или сдерживать инфляционные тенденции.