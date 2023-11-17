Як зміняться ціни в Україні протягом найближчого року: прогнози покращуються

Зростання цін в Україні сповільнилося до мінімуму за три останні роки. Інфляційні очікування поступово покращуються.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті НБУ .

За даними НБУ, фінансові аналітики в жовтні 2023 року прогнозували інфляцію 8,8%, у той час як місяцем раніше - 10,3%.

Населення очікує, що ціни зростуть на 9,5% (у вересні прогнозувалося 11,6%).

Банкіри чекають на інфляцію в наступні 12 місяців на рівні 12,7%.

Інфляція в Україні

Нагадаємо, річна інфляція в жовтні 2023 року сповільнилася до 5,3%. Це мінімальне значення із грудня 2020 року.

Національний банк у жовтні покращив прогноз інфляції до кінця 2023 року з 10,6% до 5,8%. Зниження інфляції насамперед обумовлюється великою пропозицією продуктів харчування на тлі вищих урожаїв, нарощуванням виробництва та складнощами з експортом агропродукції.

Кабмін у листопаді покращив прогноз щодо інфляції на 2023 рік з 14,7% до 7,1%. На 2024 рік прогноз покращено з 10,8% до 9,7% (з розрахунку грудень до грудня).

Що таке інфляційні очікування та як вони впливають на зростання цін

Інфляційні очікування вказують на те, якою мірою учасники економіки очікують зростання чи зменшення рівня цін у майбутньому. Це важливий аспект макроекономічного аналізу, оскільки очікування грають ключову роль у формуванні різних економічних рішень, таких як витрати, інвестиції, зарплати та інші.

Інфляційні очікування можуть впливати на інфляцію наступним чином:

Поведінка споживачів та компаній. Якщо учасники ринку очікують збільшення цін у майбутньому, то вони можуть активніше витрачати гроші зараз, щоб уникнути вартісних зростань. Це може призвести до підвищення попиту на товари та послуги, що, в свою чергу, може стати причиною зростання цін.

Рішення з урахуванням інфляції. Якщо люди очікують інфляцію, вони можуть враховувати це при прийнятті рішень про витрати, збереження чи інвестування. Наприклад, вони можуть шукати інвестиційні можливості, які можуть допомогти зберегти або збільшити їхні активи у боротьбі з інфляцією.

Зарплатні вимоги. Працівники можуть вимагати збільшення зарплати, щоб компенсувати очікувані витрати на життя в зв'язку з інфляцією. Якщо підприємства не можуть або не хочуть підвищити зарплати, це може призвести до зростання цін на товари та послуги.

Політика центрального банку. Центральні банки можуть враховувати інфляційні очікування при прийнятті рішень про монетарну політику. Наприклад, якщо вони вірять, що інфляційні очікування зростають, вони можуть вирішити підняти ключову процентну ставку для стримування інфляції.

Врахування інфляційних очікувань є важливим для ефективного управління економікою, оскільки воно може впливати на різноманітні аспекти економічної діяльності та сприяти або стримувати інфляційні тенденції.