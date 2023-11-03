Як зміняться світові ціни на нафту у найближчі роки: НБУ оновив прогноз

Ціни на нафту

Світові ціни на нафту переглянуті в бік підвищення через обмежувальну політику країн ОПЕК, що діятиме до кінця 2024 року (довше, ніж раніше очікувалося), жорсткіші заходи Саудівської Аравії щодо обсягів видобування, обмеження експорту Росією та стійкіший попит США.

"Однак нарощування виробництва США, окремими країнами Латинської Америки та Африки сформує знижувальний тиск на ціни. Додатковим чинником буде продаж неконтрольованої нафти з п’яти країн: Ірану, Іраку, Лівії, Нігерії та Венесуели", - йдеться в прогнозі.

За даними НБУ, середня ціна нафти марки Brent у 2022 році зросла на 41,8% до 99,8 доларів за барель. НБУ прогнозує, що у 2023 році ціна впаде на 15,4% до 84,4 доларів, у 2024 році зросте на 2,0% до 86,1 доларів, у 2025 році впаде на 13,2% до 74,7 доларів за барель.

Ціни на газ

За прогнозом НБУ, ціни на природний газ на європейському ринку після сезонного зростання в опалювальний період поволі знижуватимуться. Цьому сприятимуть збільшення виробництва СПГ у США та країнах Африки, подальша орієнтація постачань дешевшого російського газу до Китаю та Індії, що зменшуватиме попит на нього з боку цих країн на інших ринках, а також збалансованіше накопичення запасів у зв’язку з поставками СПГ.

"Водночас через збільшення частки СПГ на європейському ринку, що посилить конкурентну боротьбу за нього з ринком Азії, волатильність цін на газ залишатиметься високою", - йдеться у звіті.

За даними НБ, ціни на газ на хабі ТТF у Нідерландах у 2022 році зросли на 136,8% до 1362,9 доларів за 1 тисячу кубометрів. НБУ прогнозує, що у 2023 році ціни впадуть на 61,9% до 517,1 доларів за тисячу кубометрів, у 2024 році зростуть на 2,9% до 532,3 доларів, у 2025 році впадуть на 18,9% до 431,8 доларів.

Нагадаємо, у липні НБУ прогнозував середню ціну нафти марки Brent у 2023 році на рівні 82,0 доларів за барель, ціну газу на хабі ТТF у Нідерландах на рівні 584,4 доларів за тисячу кубометрів.