Как изменятся мировые цены на нефть в ближайшие годы: НБУ обновил прогноз

Цены на нефть

Прогноз мировых цен на нефть пересмотрен в сторону повышения из-за ограничительной политики стран ОПЕК, которая будет действовать до конца 2024 года (дольше, чем раньше ожидалось), более жесткие меры Саудовской Аравии по объемам добычи, ограничению экспорта Россией и более устойчивому спросу США.

"Однако наращивание производства США, отдельными странами Латинской Америки и Африки сформирует понижающее давление на цены. Дополнительным фактором станет продажа неконтролируемой нефти из пяти стран: Ирана, Ирака, Ливии, Нигерии и Венесуэлы", - говорится в прогнозе.

По данным НБУ, средняя цена нефти марки Brent в 2022 году выросла на 41,8% до 99,8 долларов за баррель. НБУ прогнозирует, что в 2023 году цена упадет на 15,4% до 84,4 долларов, в 2024 году вырастет на 2,0% до 86,1 долларов, в 2025 году упадет на 13,2% до 74,7 долларов баррель.

Цены на газ

По прогнозу НБУ, цены на природный газ на европейском рынке после сезонного роста в отопительный период будут постепенно снижаться. Этому будут способствовать увеличению производства СПГ в США и странах Африки, дальнейшая ориентация поставок более дешевого российского газа в Китай и Индию, что будет уменьшать спрос на него со стороны этих стран на других рынках, а также более сбалансированное накопление запасов в связи с поставками СПГ.

"В то же время из-за увеличения доли СПГ на европейском рынке, что усилит конкурентную борьбу за него с рынком Азии, волатильность цен на газ остается высокой", - говорится в отчете.

По данным НБ, цены на газ на хабе ТТF в Нидерландах в 2022 году выросли на 136,8% до 1362,9 долларов за 1 тысячу кубометров. НБУ прогнозирует, что в 2023 году цены упадут на 61,9% до 517,1 долларов за тысячу кубометров, в 2024 году вырастут на 2,9% до 532,3 долларов, в 2025 году упадут на 18,9% до 431, 8 долларов.

Напомним, в июле НБУ прогнозировал среднюю цену на нефть марки Brent в 2023 году на уровне 82,0 долларов за баррель, цену газа на хабе ТТF в Нидерландах на уровне 584,4 долларов за тысячу кубометров.