Як змінився рейтинг Зеленського та кому найбільше довіряють українці: свіже опитування

За останні пів року рівень підтримки Зеленського зріс. У вересні 2024 року йому довіряли 51,2% респондентів, а баланс був 9,7%.

Позитивний баланс довіри-недовіри мають тільки голова СБУ Василь Малюк (+15,8%) та голова Миколаївської ОДА Віталій Кім (0,7%).

Решта політиків та громадських діячів мають негативний баланс довіри-недовіри:

телеведучий Сергій Притула (-14,8%),

голова МВС Ігор Клименко (-15,3%),

мер Києва Віталій Кличко (-15,5%),

міністр оборони Рустем Умєров (-23,7%),

голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев (-29,2%)

прем'єр-міністр Денис Шмигаль (-31,5%),

керівник Офісу президента Андрій Єрмак (-49,7%),

голова Верховної Ради Руслан Стефанчук (-51,7%),

п'ятий президент Петро Порошенко (-57,9%),

лідер фракції "Слуги народу" Давид Арахамія (-57,9%),

експрем'єр Юлія Тимошенко (-72,0%),

лідер ОПЗЖ Юрій Бойко (-76,6%),

колишній радник керівника Офісу президента Олексій Арестович (-82,2%).

Опитування проводилося Центром Разумкова з 28 лютого по 6 березня 2025 року 2018 респондентів. Опитування методом face-to-face проводилося лише на тих територіях, що контролюються урядом України та на яких не ведуться бойові дії. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.