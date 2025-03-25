Як змінився рейтинг Зеленського та кому найбільше довіряють українці: свіже опитування

На початку березня 2025 року українці найбільше довіряють Володимиру Зеленському - 59,6%, не довіряють президенту 33,3%. Баланс довіри-недовіри складає 26,3%.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Центру Разумкова.
За останні пів року рівень підтримки Зеленського зріс. У вересні 2024 року йому довіряли 51,2% респондентів, а баланс був 9,7%.
Позитивний баланс довіри-недовіри мають тільки голова СБУ Василь Малюк (+15,8%) та голова Миколаївської ОДА Віталій Кім (0,7%).
Решта політиків та громадських діячів мають негативний баланс довіри-недовіри:
Опитування проводилося Центром Разумкова з 28 лютого по 6 березня 2025 року 2018 респондентів. Опитування методом face-to-face проводилося лише на тих територіях, що контролюються урядом України та на яких не ведуться бойові дії. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.
Нагадаємо, дані опитувань на початку 2025 року демонструють зростання підтримки Зеленського до 60% і вище. Водночас у тих опитуваннях, які включають Валерія Залужного, рейтинг колишнього головнокомандувача ЗСУ вищий за рейтинг президента.