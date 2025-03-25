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Как изменился рейтинг Зеленского и кому больше всего доверяют украинцы: свежий опрос

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В начале марта 2025 года украинцы больше всего доверяют Владимиру Зеленскому - 59,6%, не доверяют президенту 33,3%. Баланс доверия-недоверия составляет 26,3%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Центра Разумкова.

За последние полгода уровень поддержки Зеленского вырос. В сентябре 2024 года ему доверяли 51,2% респондентов, а баланс был 9,7%.

Положительный баланс доверия-недоверия имеют только глава СБУ Василий Малюк (+15,8%) и глава Николаевской ОГА Виталий Ким (0,7%).

Остальные политики и общественные деятели имеют отрицательный баланс доверия-недоверия:

  • телеведущий Сергей Притула (-14,8%),
  • глава МВД Игорь Клименко (-15,3%),
  • мэр Киева Виталий Кличко (-15,5%),
  • министр обороны Рустем Умеров (-23,7%),
  • глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев (-29,2%)
  • премьер-министр Денис Шмыгаль (-31,5%),
  • руководитель Офиса президента Андрей Ермак (-49,7%),
  • председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук (-51,7%),
  • пятый президент Петр Порошенко (-57,9%),
  • лидер фракции "Слуги народа" Давид Арахамия (-57,9%),
  • экс-премьер Юлия Тимошенко (-72,0%),
  • лидер ОПЗЖ Юрий Бойко (-76,6%),
  • бывший советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович (-82,2%).

Опрос проводился Центром Разумкова с 28 февраля по 6 марта 2025 года среди 2018 респондентов. Опрос методом face-to-face проводился только на тех территориях, которые контролируются правительством Украины и на которых не ведутся боевые действия. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Напомним, данные опросов в начале 2025 года демонстрируют рост поддержки Зеленского до 60% и выше. В то же время в тех опросах, которые включают Валерия Залужного, рейтинг бывшего главнокомандующего ВСУ выше рейтинга президента.

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