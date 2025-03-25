Как изменился рейтинг Зеленского и кому больше всего доверяют украинцы: свежий опрос

В начале марта 2025 года украинцы больше всего доверяют Владимиру Зеленскому - 59,6%, не доверяют президенту 33,3%. Баланс доверия-недоверия составляет 26,3%.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Центра Разумкова.
За последние полгода уровень поддержки Зеленского вырос. В сентябре 2024 года ему доверяли 51,2% респондентов, а баланс был 9,7%.
Положительный баланс доверия-недоверия имеют только глава СБУ Василий Малюк (+15,8%) и глава Николаевской ОГА Виталий Ким (0,7%).
Остальные политики и общественные деятели имеют отрицательный баланс доверия-недоверия:
Опрос проводился Центром Разумкова с 28 февраля по 6 марта 2025 года среди 2018 респондентов. Опрос методом face-to-face проводился только на тех территориях, которые контролируются правительством Украины и на которых не ведутся боевые действия. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.
Напомним, данные опросов в начале 2025 года демонстрируют рост поддержки Зеленского до 60% и выше. В то же время в тех опросах, которые включают Валерия Залужного, рейтинг бывшего главнокомандующего ВСУ выше рейтинга президента.