Как изменился рейтинг Зеленского и кому больше всего доверяют украинцы: свежий опрос

В начале марта 2025 года украинцы больше всего доверяют Владимиру Зеленскому - 59,6%, не доверяют президенту 33,3%. Баланс доверия-недоверия составляет 26,3%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Центра Разумкова.

За последние полгода уровень поддержки Зеленского вырос. В сентябре 2024 года ему доверяли 51,2% респондентов, а баланс был 9,7%. Положительный баланс доверия-недоверия имеют только глава СБУ Василий Малюк (+15,8%) и глава Николаевской ОГА Виталий Ким (0,7%). Остальные политики и общественные деятели имеют отрицательный баланс доверия-недоверия: телеведущий Сергей Притула (-14,8%),

глава МВД Игорь Клименко (-15,3%),

мэр Киева Виталий Кличко (-15,5%),

министр обороны Рустем Умеров (-23,7%),

глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев (-29,2%)

премьер-министр Денис Шмыгаль (-31,5%),

руководитель Офиса президента Андрей Ермак (-49,7%),

председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук (-51,7%),

пятый президент Петр Порошенко (-57,9%),

лидер фракции "Слуги народа" Давид Арахамия (-57,9%),

экс-премьер Юлия Тимошенко (-72,0%),

лидер ОПЗЖ Юрий Бойко (-76,6%),

бывший советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович (-82,2%). Опрос проводился Центром Разумкова с 28 февраля по 6 марта 2025 года среди 2018 респондентов. Опрос методом face-to-face проводился только на тех территориях, которые контролируются правительством Украины и на которых не ведутся боевые действия. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.