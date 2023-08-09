UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Як змінився матеріальний стан українців за останній рік: дані опитування

Фото: війна погіршила матеріальний стан українців (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У липні 2023 року 91% українців заявили, що війна дуже або скоріше впливає на їхнє повсякденне життя. Більшість заявили про погіршення матеріального стану за останній рік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування фонду "Демократичні ініціативи".

За даними опитування, 38% респондентів зазначили, що порівняно з червнем 2022 року жити стало значно гірше, ще 31% повідомили, що стало жити гірше.

Лише 23% заявили, що життя не змінилося, а для 7% заявили, що жити стало краще, ніж минулого року.

Опитування методом face-to-face було проведене Фондом "Демократичні ініціативи" протягом 3-17 липня 2023 року. Загалом було опитано 2011 респондентів лише на тих територіях, що контролюються Україною й де не ведуться бойові дії. Максимальна випадкова похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Відзначимо, за даними НБУ конкуренція підприємств за кваліфікованих працівників разом із пожвавленням економічної активності, а також виплати у бюджетному секторі, зокрема, військовим, зумовили певне поліпшення фінансового стану домогосподарств.

Нагадаємо, за даними опитування фонду "Демократичні ініціативи", а більшість українців (60%) очікують у найближчі місяці масового обстрілу міст з боку Росії. Крім того, 45% очікують відключення електро-, тепло- або водопостачання та зростання цін на необхідні товари (40%).

Читайте РБК-Україна в Google News