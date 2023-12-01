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Як зміниться ситуація на фронті взимку: очікування українців

Фото: Ситуація на фронті взимку зміниться на краще (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Відносна більшість українців (46%) вважає, що ситуація на фронті взимку зміниться на краще. Ще 32% не очікують змін, а 12%респондентів очікують на погіршення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

За очікуваннями половини опитаних (51%) ситуація загалом в Україні цієї зими залишиться незмінною. Ще 25% очікують взимку на покращення, 21% - погіршення.

За песимістичними очікуваннями лідирує економіка: 34% респондентів очікують на погіршення у цій сфері, 43% - не чекають жодних змін, а 17% очікують покращення.

На погіршення у сфері енергетики очікують 24%, ще 44% не чекають змін, а 24% очікують покращення.

Опитування було проведене 22-23 листопада 2023 року серед 1000 респондентів в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 3,1%.

Очікування тривалості війни

Нагадаємо, Національний банк України та Кабінет міністрів передбачають суттєве зниження "ризиків безпеки" на початку 2025 року. Раніше очікувалося, що це станеться у середині 2024 року.

Водночас у НАТО припускають, що Україна, ймовірно, не зможе витіснити всі російські війська зі своєї території до кінця 2024 року.

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Війна Росії проти України