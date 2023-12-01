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Как изменится ситуация на фронте зимой: ожидания украинцев

Фото: Ситуация на фронте зимой изменится к лучшему (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Относительное большинство украинцев (46%) считают, что ситуация на фронте зимой изменится к лучшему. Еще 32% не ожидают изменений, а 12% респондентов ожидают ухудшения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

По ожиданиям половины опрошенных (51%) ситуация в целом в Украине этой зимой останется неизменной. Еще 25% ожидают зимой улучшения, 21% - ухудшения.

По пессимистическим ожиданиям лидирует экономика: 34% респондентов ожидают ухудшения в этой сфере, 43% - не ждут никаких изменений, а 17% ожидают улучшения.

Ухудшения в сфере энергетики ожидают 24%, еще 44% не ждут изменений, а 24% ожидают улучшения.

Опрос был проведен 22-23 ноября 2023 среди 1000 респондентов во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 3,1%.

Ожидания продолжительности войны

Напомним, Национальный банк Украины и Кабинет министров предполагают существенное снижение "рисков безопасности" в начале 2025 года. Раньше ожидалось, что это произойдет в середине 2024 года.

В то же время, в НАТО предполагают, что Украина, вероятно, не сможет вытеснить все российские войска со своей территории до конца 2024 года. 

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