Як зміниться погода 23 квітня в Україні: синоптик розповіла де чекати дощі та спеку

Завтра, 23 квітня, погода в Україні знову буде однією з найтепліших у Європі. Очікується до 26 градусів тепла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко.

За даними Діденко, максимальна температура повітря у більшості областей становитиме протягом дня середи від +20 до +26 градусів. Очікується вітер південних напрямків, невеликий, максимум помірний.

Однак дощі, ймовірно з грозами, пройдуть у західних областях, окрім Тернопільщини та Хмельниччини.

А ось ввечері можливі невеликі дощі на Луганщині, Донеччині, в Криму та у Дніпрі з районами. На решті території України завтра очікується суха, переважно сонячна погода.



Погода у Києві

У Києві 23-го квітня буде сонячно та дуже тепло, до +25 градусів. Така погода протримається у столиці до суботи.

Але у п'ятницю та вночі у суботу можливі дощі. Вже у неділю, 27-го квітня, дощі в столиці припиняться, навіть світитиме сонце, проте різко похолоднішає.

"У поминальну неділю, 27-го квітня, повсюди в Україні буде сухо, сонячно, а ось температура повітря очікується значно скромнішою, вдень лише +11+17 градусів", - написала Діденко.

Вона зауважила, що вкінці тижня погода може бути мінливою.