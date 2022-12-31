ua ru
Сб, 31 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Як змінилося ставлення українців до росіян та білорусів: дані КМІС

Новость на русском →
Київ, Субота 31 грудня 2022 12:20
Як змінилося ставлення українців до росіян та білорусів: дані КМІС Фото: гендиректор КМІС Володимир Паніотто (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Уляна Безпалько

Після вторгнення Росії ставлення українців до росіян різко погіршилося.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів гендиректор Київського міжнародного інституту соціології (КМІС) Володимир Паніотто.

За його словами, до окупації Криму 80-90% українців завжди добре ставилися до Росії. Причому ставлення росіян завжди було гіршим, а 2008 року під час війни в Грузії різниця становила 60 процентних пунктів: 90% українців симпатизували Росії і лише 30% росіян симпатизували Україні.

Після окупації Криму у 2014 році сталося різке погіршення ставлення до Росії, але все одно третина українців була налаштована позитивно, головним чином через позитивне ставлення до самих росіян.

"Ми закінчили опитування щодо ставлення до Росії в лютому 2022 року, десь за тиждень до початку війни, і виявилося, що 34% українців позитивно ставилися до Росії. У травні 2022-го вже залишалося лише 2% прихильних до Росії, можливо, ще кілька відсотків відмовилися відповідати. І залишилося 11% тих, хто позитивно ставиться до росіян", - зазначив Паніотто.

Щодо ставлення до білорусів, то воно суттєво погіршилося - близько 70% опитаних українців так відповіли. Крім того, 85% українців вважають Білорусь учасницею конфлікту, 47% ставляться до білорусів негативно.

Нагадаємо, за даними опитування Центру Разумкова, в Україні 87% громадян не прагнуть відновлення Радянського Союзу, тоді як 3% хотіли б цього.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Білорусь росіяни КМИС
NEWS
Удари ЗСУ в Луганській області та зниження темпів ворожих штурмів під Бахмутом: карти боїв
Удари ЗСУ в Луганській області та зниження темпів ворожих штурмів під Бахмутом: карти боїв
DAILY
Дмитро Кулеба: Росію треба запхати в її кордони та закрити на замок
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Дмитро Кулеба: Росію треба запхати в її кордони та закрити на замок