Як змінилося ставлення українців до росіян та білорусів: дані КМІС

За його словами, до окупації Криму 80-90% українців завжди добре ставилися до Росії. Причому ставлення росіян завжди було гіршим, а 2008 року під час війни в Грузії різниця становила 60 процентних пунктів: 90% українців симпатизували Росії і лише 30% росіян симпатизували Україні.

Після окупації Криму у 2014 році сталося різке погіршення ставлення до Росії, але все одно третина українців була налаштована позитивно, головним чином через позитивне ставлення до самих росіян.

"Ми закінчили опитування щодо ставлення до Росії в лютому 2022 року, десь за тиждень до початку війни, і виявилося, що 34% українців позитивно ставилися до Росії. У травні 2022-го вже залишалося лише 2% прихильних до Росії, можливо, ще кілька відсотків відмовилися відповідати. І залишилося 11% тих, хто позитивно ставиться до росіян", - зазначив Паніотто.

Щодо ставлення до білорусів, то воно суттєво погіршилося - близько 70% опитаних українців так відповіли. Крім того, 85% українців вважають Білорусь учасницею конфлікту, 47% ставляться до білорусів негативно.