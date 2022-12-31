Как изменилось отношение украинцев к россиянам и белорусам: данные КМИС
После вторжения России отношение украинцев к россиянам резко ухудшилось.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал гендиректор Киевского международного института социологии (КМИС) Владимир Паниотто.
По его словам, до оккупации Крыма 80-90% украинцев всегда хорошо относились к России. Причем отношение россиян всегда было хуже, а в 2008 году во время войны в Грузии разница составляла 60 процентных пунктов: 90% украинцев симпатизировали России и только 30% россиян симпатизировали Украине.
После оккупации Крыма в 2014 году произошло резкое ухудшение отношения к России, но все равно треть украинцев была настроена положительно, главным образом из-за положительного отношения к самим россиянам.
"Мы закончили опрос об отношении к России в феврале 2022 года, где-то за неделю до начала войны, и оказалось, что 34% украинцев положительно относились к России. В мае 2022-го уже оставалось только 2% благосклонных к России, возможно, еще несколько процентов отказались отвечать. И осталось 11% положительно относящихся к россиянам", - отметил Паниотто.
Что касается отношения к белорусам, то оно существенно ухудшилось - около 70% опрошенных украинцев так ответили. Кроме того, 85% украинцев считают Беларусь участницей конфликта, 47% относятся к белорусам негативно.
Напомним, по данным опроса Центра Разумкова, в Украине 87% граждан не стремятся к восстановлению Советского Союза, в то время как 3% хотели бы этого.
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