Нові правила. У Польщі планують скоротити підтримку українців: деталі

У Польщі планують продовжити дію спецзакону про допомогу українським біженцям на шість місяців. Після цього умови перебування можуть посилити.

Серед анонсованих змін обмеження виїзду з країни та скорочення виплат, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ukrayina.pl .

Тимчасовий захист для втікачів від війни в Україні діє у Польщі до 4 березня 2024 року. Уряд планує продовжити дію відповідного спецзакону на пів року, повідомляє видання Rzeczpospolita. За цей час міністри мають намір розробити нові правила допомоги біженцям.

"Ми даємо собі пів року, щоб напрацювати зміни до закону", – зазначив каже заступник міністра внутрішніх справ Польщі Вєслав Щепанський.

Серед можливих змін – скасування статусу тимчасового захисту після виїзду з Польщі навіть на короткий час, тоді як зараз діє обмеження у 30 днів. В уряді вважають, що поїздки українців додому на свята або у відпустку свідчать про те, що їм не потрібен тимчасовий захист. Подібний підхід вже застосовують до українських біженців у Норвегії.

Також пропонується змінити умови отримання соцвиплат. Виплати на дітей можуть зменшити, але деталей поки немає. В уряді готуються проводити консультації з міністерствами, органами місцевого самоврядування та організаціями, які надають українським біженцям допомогу.