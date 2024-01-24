ua en ru
Ср, 24 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Нові правила. У Польщі планують скоротити підтримку українців: деталі

Польща, Варшава, Середа 24 січня 2024 11:21
UA EN RU
Нові правила. У Польщі планують скоротити підтримку українців: деталі
Автор: Ольга Маджумдар

У Польщі планують продовжити дію спецзакону про допомогу українським біженцям на шість місяців. Після цього умови перебування можуть посилити.

Серед анонсованих змін обмеження виїзду з країни та скорочення виплат, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ukrayina.pl.

Тимчасовий захист для втікачів від війни в Україні діє у Польщі до 4 березня 2024 року. Уряд планує продовжити дію відповідного спецзакону на пів року, повідомляє видання Rzeczpospolita. За цей час міністри мають намір розробити нові правила допомоги біженцям.

"Ми даємо собі пів року, щоб напрацювати зміни до закону", – зазначив каже заступник міністра внутрішніх справ Польщі Вєслав Щепанський.

Серед можливих змін – скасування статусу тимчасового захисту після виїзду з Польщі навіть на короткий час, тоді як зараз діє обмеження у 30 днів. В уряді вважають, що поїздки українців додому на свята або у відпустку свідчать про те, що їм не потрібен тимчасовий захист. Подібний підхід вже застосовують до українських біженців у Норвегії.

Також пропонується змінити умови отримання соцвиплат. Виплати на дітей можуть зменшити, але деталей поки немає. В уряді готуються проводити консультації з міністерствами, органами місцевого самоврядування та організаціями, які надають українським біженцям допомогу.

Нагадаємо, ми писали, що українці масово виїжджають із Польщі. Лише в грудні із системи соціального страхування вибули майже 7 тисяч громадян України.

Також ми розповідали, із якими проблемами стикаються українські біженці у Польщі. Люди скаржилися на проблеми з житлом та роботою.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Польща виплати
NEWS
США не зможуть підтримувати передану Україні зброю без фінансування, - Пентагон
США не зможуть підтримувати передану Україні зброю без фінансування, - Пентагон
DAILY
Зеленський пропонує подвійне громадянство: як це працюватиме і що дасть Україні
Мілан Лєліч, Катерина Гончарова Зеленський пропонує подвійне громадянство: як це працюватиме і що дасть Україні