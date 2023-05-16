Як змінилися виплати військовим з початку року: дані Мінфіну

У січні квітні 2023 року на грошове утримання військовослужбовців із загального фонду державного бюджету спрямували 289,7 млрд гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінфіну .

За даними міністерства, сума касових видатків загального фонду держбюджету за січень-квітень 2023 року становить 865,5 млрд гривень. У квітні видатки становили 229,3 млрд гривень.

Нагадаємо, після початку війни в Україні виплачували додаткову грошову винагороду військовим, які не беруть участь у бойових діях, у розмірі 30 тисяч гривень. Але з 1 лютого 2023 року такі щомісячні виплати скасували.

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