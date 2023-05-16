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Как изменились выплаты военным с начала года: данные Минфина

Фото: военным в апреле увеличили выплаты (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В январе апреле 2023 года на денежное содержание военнослужащих из общего фонда государственного бюджета было направлено 289,7 млрд гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минфина.

По данным пресс-службы, на выплаты военным направлено:

  • январь - 71,8 млрд гривен,
  • февраль - 76,9 млрд гривен,
  • март - 67,3 млрд гривен,
  • апрель - 73,7 млрд гривен.

По данным министерства, сумма кассовых расходов общего фонда госбюджета за январь-апрель 2023 составляет 865,5 млрд гривен. В апреле расходы составили 229,3 млрд. гривен.

Напомним, после начала войны в Украине выплачивали дополнительное денежное вознаграждение военным, не участвующим в боевых действиях, в размере 30 тысяч гривен. Но с 1 февраля 2023 года такие ежемесячные выплаты отменили.

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