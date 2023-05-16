Как изменились выплаты военным с начала года: данные Минфина

В январе апреле 2023 года на денежное содержание военнослужащих из общего фонда государственного бюджета было направлено 289,7 млрд гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минфина .

По данным министерства, сумма кассовых расходов общего фонда госбюджета за январь-апрель 2023 составляет 865,5 млрд гривен. В апреле расходы составили 229,3 млрд. гривен.

Напомним, после начала войны в Украине выплачивали дополнительное денежное вознаграждение военным, не участвующим в боевых действиях, в размере 30 тысяч гривен. Но с 1 февраля 2023 года такие ежемесячные выплаты отменили.

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