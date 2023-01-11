Як змінилися виплати пенсій в Україні з початку війни: статистика

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на статистичний портал Опендатабот .

За неповний 2022 рік кількість пенсіонерів скоротилася на 114 878 осіб - до 10,73 млн, з яких 6,5 млн жінок (60,8%) і 4,2 млн чоловіків (39,2%). Майже половина від загальної кількості скорочення - 56 563 осіб - припадає на дві області: Донецьку (-37 361) та Харківську (-19 202).

У регіональному розрізі найбільше пенсіонерів проживає у:

Дніпропетровській області - 891 тисяч;

Донецькій - 751 тисяч;

Харківській - 729 тисяч;

Львівській - 661 тисяч;

Києві - 746 тисяч.

Середній розмір пенсії у 2022 році становив 4540 гривень, при цьому найвищі пенсії отримували переважно мешканці Києва та Донбасу. У цей період розмір середньої пенсійної виплати підвищився приблизно на 14%. Найвищі виплати одержують кияни - у середньому 6231 гривень. На другому місці - жителі Донецької області (5750 гривень), на третьому - мешканці Луганської області (5310 гривень).

Найменшу середню пенсію зафіксовано у Тернопільській області - 3490 гривень. Проте сьогодні ще близько 39% пенсіонерів мають пенсію менше ніж 3 тисяч гривень на місяць, хоча за зазначений період чисельність отримувачів такої пенсії скоротилася на 10%. Ще 23,5% одержують виплати від 3001 до 4000 гривень.