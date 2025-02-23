Як змінилися темпи виробництва зброї в Росії: відповідь Буданова

Запас ракет РФ

Нагадаємо, наприкінці грудня 2024 року представник ГУР Міноборони Андрій Юсов повідомив, що арсенал далекобійних ракет Росії наразі налічує до 1400 одиниць озброєння різного. Частина з цього так званий недоторканий запас.

За даними ГУР, запас Росії - це близько 350 крилатих ракет "Калібр", 500 протикорабельних ракет середнього радіуса дії "Онікс", понад 130 ракет типу "Іскандер" та понад 400 ракет класу "Х-101".

Крім того, за словами Юсова, у Росії було понад 50 аеробалістичних ракет типу "Кинджал", які запускаються з літаків МіГ-31К.

Також зазначимо, що в ніч на 23 лютого Росія випустила по Україні рекордну кількість дронів - 267 одиниць. Детальніше про наслідки атаки - у матеріалі РБК-Україна.

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