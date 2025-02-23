Как изменились темпы производства оружия в России: ответ Буданова

Запас ракет РФ

Напомним, в конце декабря 2024 года представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов сообщил, что арсенал дальнобойных ракет России сейчас насчитывает до 1400 единиц вооружения различного. Часть из этого так называемый неприкосновенный запас.

По данным ГУР, запас России - это около 350 крылатых ракет "Калибр", 500 противокорабельных ракет среднего радиуса действия "Оникс", более 130 ракет типа "Искандер" и более 400 ракет класса "Х-101".

Кроме того, по словам Юсова, у России было более 50 аэробаллистических ракет типа "Кинжал", которые запускаются с самолетов МиГ-31К.

Также отметим, что в ночь на 23 февраля Россия выпустила по Украине рекордное количество дронов - 267 единиц. Подробнее о последствиях атаки - в материале РБК-Украина.

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