Як змінилися розміри штрафів за адміністративні правопорушення в Україні у 2025 році

Вона звертає увагу на те, що розрахунок штрафів базується на розмірі неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, який не залежить від мінімальної заробітної плати чи прожиткового мінімуму. Наразі цей показник становить 17 гривень, відповідно до пункту 5 підрозділу 1 розділу 20 Податкового кодексу України.

Розмір штрафу визначається шляхом множення цієї базової суми на кількість, зазначену у санкції відповідної статті Кодексу про адміністративні правопорушення.

"Проте в грудні 2024 року, зокрема 19 грудня, було внесено зміни до статті, що регулює відповідальність за домашнє насильство. Це призвело до підвищення штрафів у таких випадках", – говорить Ірина Ан.

Так, за вчинення домашнього насильства штраф становить від 340 до 680 гривень, а за повторне порушення протягом року – від 1020 до 1360 гривень. Окрім збільшення штрафів, були запроваджені додаткові заходи посилення відповідальності, якщо насильство вчинене щодо дітей. У випадку скоєння насильства стосовно неповнолітньої особи, штрафи складають від 510 до 1020 гривень.