Понад 7 тисяч постанов за рік. Коли неуважних водіїв можуть покарати серйозним штрафом
Патрульна поліція Києва нагадала українцям про необхідність дотримуватись правил паркування транспортних засобів. Отримати штраф можна, зокрема, за зупинку або стоянку на місці для осіб з інвалідністю.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу правоохоронців у Facebook.
Покарання за парковку на місцях для осіб з інвалідністю
У поліції розповіли, що регулярно фіксують одне й те саме порушення - паркування на місцях для людей з інвалідністю.
З огляду на це громадянам нагадали, що право на зупинку, стоянку або паркування своїх транспортних засобів на таких місцях мають:
- водії з інвалідністю;
- ті водії, які перевозять людей з інвалідністю.
При цьому на автомобілях повинні бути розміщені розпізнавальні знаки "Водій з інвалідністю" (або ж у водія чи пасажира мають бути документи, які підтверджують інвалідність).
"Якщо ви - водій, який навмисно або через неуважність припаркувався на місці для осіб з інвалідністю, не маючи на те підстав, патрульні винесуть постанову за таке порушення", - наголосили у прес-службі поліції.
Уточнюється, що в такому випадку людина буде зобов'язана сплатити штраф у розмірі від 1 020 до 1 700 гривень.
Правоохоронці нагадали також, що на місцях для осіб з інвалідністю заборонено:
- зупинку або стоянку;
- створення перешкод у стоянці або зупинці транспортного засобу.
"Також заборонено використання на автомобілі розпізнавального знака "Водій з інвалідністю" без належних на те підстав", - додали у поліції.
Насамкінець правоохоронці звернулись до громадян і закликали їх дотримуватись правил дорожнього руху (ПДР), бути уважними, свідомими, а також поважати права інших учасників дорожнього руху під час паркування свого автомобіля.
Допис Патрульної поліції (скриншот: facebook.com/kyivpatrol)
Дещо пізніше українцям розповіли також, що за 2024 рік поліцейські винесли 7 303 постанови за частиною 6 статті 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП) - "Зупинка чи стоянка на місцях, призначених для водіїв з інвалідністю".
Публікація патрульних щодо кількості винесених постанов (скриншот: facebook.com/kyivpatrol)
Нагадаємо, раніше водіям назвали 12 місць, де категорично заборонено паркуватися.
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