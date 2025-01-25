Как изменились размеры штрафов за административные правонарушения в Украине в 2025 году

Она обращает внимание на то, что расчет штрафов базируется на размере необлагаемого минимума доходов граждан, который не зависит от минимальной заработной платы или прожиточного минимума. Сейчас этот показатель составляет 17 гривен, в соответствии с пунктом 5 подраздела 1 раздела 20 Налогового кодекса Украины.

Размер штрафа определяется путем умножения этой базовой суммы на количество, указанное в санкции соответствующей статьи Кодекса об административных правонарушениях.

"Однако в декабре 2024 года, в частности 19 декабря, были внесены изменения в статью, регулирующую ответственность за домашнее насилие. Это привело к повышению штрафов в таких случаях", – говорит Ирина Ан.

Так, за совершение домашнего насилия штраф составляет от 340 до 680 гривен, а за повторное нарушение в течение года – от 1020 до 1360 гривен. Кроме увеличения штрафов, были введены дополнительные меры усиления ответственности, если насилие совершено в отношении детей. В случае совершения насилия в отношении несовершеннолетнего лица, штрафы составляют от 510 до 1020 гривен.