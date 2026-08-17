Як змінились стели на АЗС за вихідні: актуальні ціни на бензин, дизель і газ 17 серпня

Популярні АЗС зберегли цінники на рівні минулої п'ятниці. Проте в одній з мереж зафіксовано здешевлення кількох видів пального.
Скільки коштує бензин, дизель та автогаз станом на понеділок, 17 серпня - розповідає РБК-Україна в матеріалі.
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Найнижчу ціну на бензин А-95 пропонує "Укрнафта" - 78,90 грн/л. У мережах OKKO та WOG стандартний А-95 коштує 82,90 грн/л, а на SOCAR - 85,40 грн/л.
Мінімальний цінник на дизельне пальне зафіксовано на "Укрнафті" - (89,90 грн/л). На OKKO та WOG вартість становить 93,90 грн/л, а преміальні марки сягають 96,90-98,90 грн/л.
Фото: ціни на пальне на популярних АЗС в Україні станом на 17 серпня (інфографіка РБК-Україна)
Найдешевшим скрапленим газом можна заправитися на "Укрнафті" за 42,90 грн/л. На OKKO та SOCAR ціна тримається на позначці 43,90 грн/л, а найвищий цінник залишається на WOG - 44,50 грн/л.
Мережа WOG знизила ціну на бензин 95 Євро на 60 копійок з 83,50 грн/л до 82,90 грн/л. Одночасно ДП Євро-5 та ДП Mustang подешевшали на 90 копійок до 93,90 грн/л та 96,90 грн/л відповідно.
Натомість OKKO, SOCAR та "Укрнафта" залишили вартість усіх видів пального без змін.
OKKO
WOG
SOCAR
"Укрнафта"