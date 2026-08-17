Как изменились стелы на АЗС за выходные: актуальные цены на бензин, дизель и газ 17 августа

Популярные АЗС сохранили ценники на уровне прошлой пятницы. Однако в одной из сетей зафиксировано удешевление нескольких видов топлива.
Сколько стоит бензин, дизель и автогаз по состоянию на понедельник, 17 августа - рассказывает РБК-Украина в материале.
Главное:
Самую низкую цену на бензин А-95 предлагает "Укрнафта" - 78,90 грн/л. В сетях OKKO и WOG стандартный А-95 стоит 82,90 грн/л, а на SOCAR - 85,40 грн/л.
Минимальный ценник на дизельное топливо зафиксирован на "Укрнафте" - (89,90 грн/л). На OKKO и WOG стоимость составляет 93,90 грн/л, а премиальные марки составляют 96,90-98,90 грн/л.
Фото: цены на топливо на популярных АЗС в Украине по состоянию на 17 августа (инфографика РБК-Украина)
Самым дешевым сжиженным газом можно заправиться на "Укрнафте" за 42,90 грн/л. На OKKO и SOCAR цена держится на отметке 43,90 грн/л, а самый высокий ценник остается на WOG - 44,50 грн/л.
Сеть WOG снизила цену на бензин 95 Евро на 60 копеек с 83,50 грн/л до 82,90 грн/л. Одновременно ДП Евро-5 и ДП Mustang подешевели на 90 копеек до 93,90 грн/л и 96,90 грн/л соответственно.
OKKO, SOCAR и "Укрнафта" оставили стоимость всех видов топлива без изменений.
OKKO
WOG
SOCAR
"Укрнафта"