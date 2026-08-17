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Як змінились стели на АЗС за вихідні: актуальні ціни на бензин, дизель і газ 17 серпня

09:14 17.08.2026 Пн
2 хв
Бензин подешевшав на 60 копійок, а дизель - на 90
aimg Марія Кучерявець
Як змінились стели на АЗС за вихідні: актуальні ціни на бензин, дизель і газ 17 серпня Фото: Бензин та дизель на АЗС подешевшали, але не всюди (інфографіка РБК-Україна)
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Популярні АЗС зберегли цінники на рівні минулої п'ятниці. Проте в одній з мереж зафіксовано здешевлення кількох видів пального.

Скільки коштує бензин, дизель та автогаз станом на понеділок, 17 серпня - розповідає РБК-Україна в матеріалі.

Головне:

  • Бензин: А-95 тримається від 78,90 грн/л до 85,40 грн/л; преміальний - від 81,90 до 88,40 грн/л.
  • Дизель: звичайне ДП коштує 89,90 грн/л - 93,90-95,90 грн/л; покращене сягає 96,90-98,90 грн/л.
  • Газ: коливається в межах 42,90 грн/л - 44,50 грн/л.

Що відбувається з цінами на АЗС

Найнижчу ціну на бензин А-95 пропонує "Укрнафта" - 78,90 грн/л. У мережах OKKO та WOG стандартний А-95 коштує 82,90 грн/л, а на SOCAR - 85,40 грн/л.

Мінімальний цінник на дизельне пальне зафіксовано на "Укрнафті" - (89,90 грн/л). На OKKO та WOG вартість становить 93,90 грн/л, а преміальні марки сягають 96,90-98,90 грн/л.

Як змінились стели на АЗС за вихідні: актуальні ціни на бензин, дизель і газ 17 серпня

Фото: ціни на пальне на популярних АЗС в Україні станом на 17 серпня (інфографіка РБК-Україна)

Найдешевшим скрапленим газом можна заправитися на "Укрнафті" за 42,90 грн/л. На OKKO та SOCAR ціна тримається на позначці 43,90 грн/л, а найвищий цінник залишається на WOG - 44,50 грн/л.

Що змінилося за вихідні

Мережа WOG знизила ціну на бензин 95 Євро на 60 копійок з 83,50 грн/л до 82,90 грн/л. Одночасно ДП Євро-5 та ДП Mustang подешевшали на 90 копійок до 93,90 грн/л та 96,90 грн/л відповідно.

Натомість OKKO, SOCAR та "Укрнафта" залишили вартість усіх видів пального без змін.

Деталізація цін на АЗС 17 серпня, понеділок

OKKO

  • Бензин Pulls 100: 92,90 грн
  • Бензин Pulls 95: 85,90 грн
  • Бензин А-95 Євро: 82,90 грн
  • ДП Pulls: 96,90 грн
  • ДП Євро: 93,90 грн
  • Газ: 43,90 грн

WOG

  • Бензин 100: 92,90 грн
  • Бензин 95 (Mustang): 85,90 грн
  • Бензин 95 Євро: 82,90 грн
  • ДП Mustang: 96,90 грн
  • ДП Євро-5: 93,90 грн
  • Газ: 44,50 грн

SOCAR

  • Бензин NANO 100: 95,40 грн
  • Бензин NANO 95: 88,40 грн
  • Бензин А-95: 85,40 грн
  • ДП NANO Extro: 98,90 грн
  • ДП NANO: 95,90 грн
  • Газ: 43,90 грн

"Укрнафта"

  • Бензин 98 (Energy): 85,90 грн
  • Бензин 95 (Energy): 81,90 грн
  • Бензин А-95: 78,90 грн
  • Бензин А-92: 76,90 грн
  • ДП (Energy): 91,90 грн
  • ДП: 89,90 грн
  • Газ: 42,90 грн
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