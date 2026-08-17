Как изменились стелы на АЗС за выходные: актуальные цены на бензин, дизель и газ 17 августа
Популярные АЗС сохранили ценники на уровне прошлой пятницы. Однако в одной из сетей зафиксировано удешевление нескольких видов топлива.
Сколько стоит бензин, дизель и автогаз по состоянию на понедельник, 17 августа - рассказывает РБК-Украина в материале.
Главное:
- Бензин: А-95 держится от 78,90 грн/л до 85,40 грн/л; премиальный - от 81,90 до 88,40 грн/л.
- Дизель: обычное ДТ стоит 89,90 грн/л - 93,90-95,90 грн/л; улучшенное достигает 96,90-98,90 грн/л.
- Газ: колеблется в пределах 42,90 грн/л - 44,50 грн/л.
Что происходит с ценами на АЗС
Самую низкую цену на бензин А-95 предлагает "Укрнафта" - 78,90 грн/л. В сетях OKKO и WOG стандартный А-95 стоит 82,90 грн/л, а на SOCAR - 85,40 грн/л.
Минимальный ценник на дизельное топливо зафиксирован на "Укрнафте" - (89,90 грн/л). На OKKO и WOG стоимость составляет 93,90 грн/л, а премиальные марки составляют 96,90-98,90 грн/л.
Фото: цены на топливо на популярных АЗС в Украине по состоянию на 17 августа (инфографика РБК-Украина)
Самым дешевым сжиженным газом можно заправиться на "Укрнафте" за 42,90 грн/л. На OKKO и SOCAR цена держится на отметке 43,90 грн/л, а самый высокий ценник остается на WOG - 44,50 грн/л.
Что изменилось за выходные
Сеть WOG снизила цену на бензин 95 Евро на 60 копеек с 83,50 грн/л до 82,90 грн/л. Одновременно ДП Евро-5 и ДП Mustang подешевели на 90 копеек до 93,90 грн/л и 96,90 грн/л соответственно.
OKKO, SOCAR и "Укрнафта" оставили стоимость всех видов топлива без изменений.
Детализация цен на АЗС 17 августа, понедельник
OKKO
- Бензин Pulls 100: 92,90 грн
- Бензин Pulls 95: 85,90 грн
- Бензин А-95 Евро: 82,90 грн
- ДТ Pulls: 96,90 грн
- ДТ Евро: 93,90 грн
- Газ: 43,90 грн
WOG
- Бензин 100: 92,90 грн
- Бензин 95 (Mustang): 85,90 грн
- Бензин 95 Евро: 82,90 грн
- ДТ Mustang: 96,90 грн
- ДТ Евро-5: 93,90 грн
- Газ: 44,50 грн
SOCAR
- Бензин NANO 100: 95,40 грн
- Бензин NANO 95: 88,40 грн
- Бензин А-95: 85,40 грн
- ДТ NANO Extro: 98,90 грн
- ДТ NANO: 95,90 грн
- Газ: 43,90 грн
"Укрнафта"
- Бензин 98 (Energy): 85,90 грн
- Бензин 95 (Energy): 81,90 грн
- Бензин А-95: 78,90 грн
- Бензин А-92: 76,90 грн
- ДТ (Energy): 91,90 грн
- ДТ: 89,90 грн
- Газ: 42,90 грн