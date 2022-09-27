Як змінилася ситуація на фронті за добу: актуальні мапи бойових дій на сьогодні

Ситуація на фронті в Україні змінюється практично щохвилини. Які зміни відбулися у районах бойових дій за останню добу - можна відстежити за мапами
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мапи, опубліковані британською розвідкою в Twitter та на сайті Deep State.
Судячи з мапи британців, кількість територій, так званої "сірої зони", які вважаються суперечливими, продовжує зростати, і вони добре проглядаються на Миколаївському, Запорізькому, Донецькому та Дніпропетровському напрямках.
Також видно, що ЗСУ обходять місто Лиман Донецької області з двох боків, намагаючись, судячи з усього, взяти угруповання, зосереджене у цьому районі, у кільце.
За даними сервісу Deep State, ЗСУ звільнили Піски-Радьківські та Куп'янськ Вузловий у Харківській області.
Як повідомлялося, окупанти та колаборанти залишили Борівську громаду в Харківській області. Тим часом ЗСУ взяли під свій контроль село Піски-Радьківські, але там ще проводять зачистки та розмінування.
Нагадаємо, раніше українські військові показали, як змінилася мапа битв в Україні за 7 місяців війни.
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