UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Як змінилася ситуація на фронті за добу: актуальні мапи бойових дій на сьогодні

Фото: як змінилися мапи бойових дій в Україні за добу (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Ситуація на фронті в Україні змінюється практично щохвилини. Які зміни відбулися у районах бойових дій за останню добу - можна відстежити за мапами

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мапи, опубліковані британською розвідкою в Twitter та на сайті Deep State.

Судячи з мапи британців, кількість територій, так званої "сірої зони", які вважаються суперечливими, продовжує зростати, і вони добре проглядаються на Миколаївському, Запорізькому, Донецькому та Дніпропетровському напрямках.

Також видно, що ЗСУ обходять місто Лиман Донецької області з двох боків, намагаючись, судячи з усього, взяти угруповання, зосереджене у цьому районі, у кільце.

За даними сервісу Deep State, ЗСУ звільнили Піски-Радьківські та Куп'янськ Вузловий у Харківській області.

Як повідомлялося, окупанти та колаборанти залишили Борівську громаду в Харківській області. Тим часом ЗСУ взяли під свій контроль село Піски-Радьківські, але там ще проводять зачистки та розмінування.

Нагадаємо, раніше українські військові показали, як змінилася мапа битв в Україні за 7 місяців війни.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні