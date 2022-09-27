Как изменилась ситуация на фронте за сутки: актуальные карты боевых действий на сегодня

Судя по карте британцев, количество территорий, так называемой "серой зоны", которые считаются спорными, продолжает расти, и они хорошо просматриваются на Николаевском, Запорожском, Донецком и Днепропетровском направлениях.

Также видно, что ВСУ обходят город Лиман Донецкой области с двух сторон, пытаясь, судя по всему, взять группировку, сосредоточенную в этом районе, в кольцо.

По данным сервиса Deep State, ВСУ освободили Пески-Радьковские и Купянск Узловой в Харьковской области.