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Как изменилась ситуация на фронте за сутки: актуальные карты боевых действий на сегодня

Фото: как изменились карты боевых действий в Украине за сутки (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Ситуация на фронте в Украине меняется практически ежеминутно. Какие изменения произошли в районах боевых действий за последние сутки - можно отследить по картам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карты, опубликованные британской разведкой в Twitter и на сайте Deep State.

Судя по карте британцев, количество территорий, так называемой "серой зоны", которые считаются спорными, продолжает расти, и они хорошо просматриваются на Николаевском, Запорожском, Донецком и Днепропетровском направлениях.

Также видно, что ВСУ обходят город Лиман Донецкой области с двух сторон, пытаясь, судя по всему, взять группировку, сосредоточенную в этом районе, в кольцо.

По данным сервиса Deep State, ВСУ освободили Пески-Радьковские и Купянск Узловой в Харьковской области.

Как сообщалось, оккупанты и коллаборанты покинули Боровскую общину в Харьковской области. Между тем, ВСУ взяли под свой контроль село Пески-Радьковские, но там еще проводят зачистки и разминирование.

Напомним, ранее украинские военные показали, как изменилась карта сражений в Украине за 7 месяцев войны.

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