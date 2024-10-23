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Как уменьшить ежемесячные расходы на свет: ТОП-3 совета по экономии электроэнергии

Среда 23 октября 2024 20:24
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Как уменьшить ежемесячные расходы на свет: ТОП-3 совета по экономии электроэнергии Фото: обогреватель (Getty Images)
Автор: Нина Еланская

Ежедневная экономия электроэнергии каждого украинца может существенно снизить нагрузку на энергосистему страны, особенно в холодное время года. Это также уменьшит суммы в ежемесячных платежах за свет.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Министерство энергетики Украины.

По данным Минэнерго, бытовое потребление составляет 30-35% общего энергобаланса Украины.

Отмечается, что при разумном использовании электроэнергии можно сократить ее потребление до 30% в каждом домохозяйстве.

"Это - существенное снижение ежемесячных расходов на свет. А также сознательная помощь энергосистеме Украины", - сообщили в Министерстве.

Специалисты рекомендуют следовать нескольким советам:

  • выбирать бытовые приборы, учитывая класс энергоэффективности;
  • всегда ознакомиться с инструкцией по использованию электроприборов;
  • использовать существующие экономные режимы потребления.

Также в Минэнерго представили рейтинг мощности бытовой техники в активном режиме.

  1. Электрическая плита – 4-8 кВт/ч
  2. Теплый пол – 0,2 кВт/ч на м²
  3. Масляный радиатор – 1,5-2,5 кВт/ч
  4. Бойлер – 1,2-2,2 кВт/ч
  5. Утюг, фен - 1,2-2,2 кВт/ч
  6. Электродуховка – 1-2,5 кВт/ч
  7. Кондиционер – 0,7-2,5 кВт/ч
  8. Электрочайник – 1,5-2 кВт/ч
  9. Посудомоечная машина - 1-1,8 кВт/ч
  10. Стиральная машина – 0,8-1,8 кВт/ч
  11. Инфракрасный обогреватель – 0,5-1,5 кВт/ч
  12. Пылетяг - 0,6-1,3 кВт/ч
  13. Микроволновка - 0,7-1,2 кВт/ч
  14. Холодильник - 0,3-1 ч кВт/ч
  15. Игровой компьютер – 0,5-0,7 кВт/ч
  16. Мобильный телефон, ноутбук, планшет, LED телевизор, роутер – по 0,2 кВт/ч

"Что означает мощность, например, 1000 Вт? Если этот прибор будет непрерывно работать 1 час в полную мощность, то за это время он использует 1 кВт электроэнергии", - пояснили в Минэнерго.

Там также призвали украинцев разумно подходить к потреблению электроэнергии в быту.

Кроме того, в Министерстве напомнили, что каждый вовремя выключенный прибор, каждый выбранный энергоэффективный режим способствует стабильной работе энергосистемы Украины.

Раньше мы рассказывали о том, как разумно выбрать обогреватель для вашего дома.

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