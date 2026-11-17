Украинцев призывают более бережно использовать электроэнергию, чтобы уменьшить нагрузку на сети и предотвратить аварии. В частности, мощные бытовые приборы советуют включать день или ночь, а не в часы пикового потребления.

Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на рекомендации Министерства энергетики Украины.

Когда лучше включать технику

В Минэнерго объясняют, что нагрузка на энергосистему возрастает из-за активного использования электроприборов. Зимой это прежде всего обогреватели, а летом - кондиционеры. Одновременная работа тысяч кондиционеров может прибавлять к 2 ГВт нагрузки.

Ситуацию осложняют повреждение тепловых и гидроэлектростанций, а также электросетей в результате российских атак. Кроме того, генерация солнечных и ветровых электростанций зависит от погодных условий и постепенно убавляется вечером.

Поэтому в Министерстве энергетики советуют переносить использование мощных бытовых приборов на часы, когда потребление электроэнергии ниже.

Как экономнее потреблять электроэнергию

Чтобы снизить нагрузку на энергосистему, украинцам рекомендуют:

Включать стиральные и посудомоечные машины, бойлеры днем или ночью. Следует избегать пиковых часов - с 7:00 до 10:00 и с 16:00 до 23:00.

Не устанавливайте кондиционер на минимальную или максимальную температуру. Умеренные настройки помогут снизить потребление электроэнергии и расходы на оплату счетов.

Включать мощные приборы поочередно. Электрочайник, утюг и фен потребляют много электроэнергии, поэтому не следует пользоваться ими одновременно.

Рационально использовать электроэнергию, особенно в вечерние часы, когда нагрузка на сеть растет.

В Минэнерго отмечают, что соблюдение этих рекомендаций поможет уменьшить нагрузку на энергосистему и предотвратить аварийные ситуации в электросетях.