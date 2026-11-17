Как уменьшить нагрузку на энергосистему: в Минэнерго дали советы украинцам
Украинцев призывают более бережно использовать электроэнергию, чтобы уменьшить нагрузку на сети и предотвратить аварии. В частности, мощные бытовые приборы советуют включать день или ночь, а не в часы пикового потребления.
Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на рекомендации Министерства энергетики Украины.
Когда лучше включать технику
В Минэнерго объясняют, что нагрузка на энергосистему возрастает из-за активного использования электроприборов. Зимой это прежде всего обогреватели, а летом - кондиционеры. Одновременная работа тысяч кондиционеров может прибавлять к 2 ГВт нагрузки.
Ситуацию осложняют повреждение тепловых и гидроэлектростанций, а также электросетей в результате российских атак. Кроме того, генерация солнечных и ветровых электростанций зависит от погодных условий и постепенно убавляется вечером.
Поэтому в Министерстве энергетики советуют переносить использование мощных бытовых приборов на часы, когда потребление электроэнергии ниже.
Как экономнее потреблять электроэнергию
Чтобы снизить нагрузку на энергосистему, украинцам рекомендуют:
- Включать стиральные и посудомоечные машины, бойлеры днем или ночью. Следует избегать пиковых часов - с 7:00 до 10:00 и с 16:00 до 23:00.
- Не устанавливайте кондиционер на минимальную или максимальную температуру. Умеренные настройки помогут снизить потребление электроэнергии и расходы на оплату счетов.
- Включать мощные приборы поочередно. Электрочайник, утюг и фен потребляют много электроэнергии, поэтому не следует пользоваться ими одновременно.
- Рационально использовать электроэнергию, особенно в вечерние часы, когда нагрузка на сеть растет.
В Минэнерго отмечают, что соблюдение этих рекомендаций поможет уменьшить нагрузку на энергосистему и предотвратить аварийные ситуации в электросетях.
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