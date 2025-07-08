Як зловити квиток на потяг у "гарячий" сезон: лайфхаки в дорогу, про які ви могли не знати

Відстежування вільних місць

Якщо на обрану дату немає квитків на потяг, у мобільному застосунку "Укрзалізниці" можна підключити функцію відстеження вільних місць. Для цього достатньо скористатись стандартним пошуком і на сторінці з результатами натиснути кнопку "Відстежувати вільні місця".

Після цього слід обрати потрібний потяг і тип вагона (купе, плацкарт або люкс), а далі - увімкнути сповіщення. Коли квитки з’являться, користувач отримає повідомлення і зможе їх придбати.

Також доступна функція автовикупу квитків. Після вибору потяга система автоматично зніме оплату з прив'язаної банківської картки та придбає квиток, щойно він з’явиться. Заявку можна скасувати в будь-який момент, і гроші повернуться без комісії. Для користування цими опціями у застосунку потрібно пройти верифікацію через "Дію".

Зверніть увагу: автоматичний викуп і відстеження недоступні для рейсів Київ-Відень і Київ-Варшава (окрім інтерсіті).

У мобільному додатку слід вибрати "відстежувати вільні місця" (скриншот)

Лайфхак для подорожі: дорога з пересадками

Якщо не хочете чекати, варто розглянути варіант поїздки з пересадкою. У застосунку для цього під час пошуку треба активувати опцію "з пересадками".

Такі маршрути зазвичай займають більше часу, але іноді виходять дешевше, особливо якщо на прямий рейс лишились тільки квитки у купе або люкс.

Потрібно вибрати опцію пошук квитків з пересадкою (скриншот)

Квитки до сусідньої станції і нічні рейси

Ще один варіант – пошук квитків до сусідньої станції. Наприклад, якщо потрібен квиток до Львова, а їх немає, можна перевірити наявність місць до Трускавця, через який проходить потрібний потяг, і вийти у Львові. Це може коштувати трохи дорожче, але дозволить доїхати вчасно.

Також варто перевіряти нічні рейси. Часто потяги відправляються після півночі, тому шукайте квитки не лише на дату виїзду, а й на попередню.

Квитки на внутрішні рейси відкриваються у продаж щодня о 09:00 за 20 днів до відправлення, а на міжнародні – за 30 днів, окрім молдавських напрямків, де продаж стартує о 08:00.