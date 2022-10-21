Як зима вплине на перебіг війни: відповідь експерта

Майбутня зима може виявитися дуже складною для російських окупантів. Жодної підготовки до зимових умов у них не спостерігається.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна " Херсон, Луганськ, Мелітополь? Звідки ЗСУ можуть вибити окупантів до кінця року ".

Як зазначив експерт Центру оборонних стратегій, полковник Віктор Кевлюк, зима може уповільнити темпи настання ЗСУ. Уявіть, що вам доводиться воювати у степу, де холодно та дме вітер, наводить приклад експерт. Противник стикається з такими ж умовами. Але Збройним силам у цьому плані легше - вони вдома і мають надійний тил.

"Ще до кінця листопада південне угруповання росіян покосять хвороби. І враховуючи те, які у них аптечки, то протизапальні, противірусні, протизастудні препарати у них відсутні. що російська логістика займається забезпеченням печей, будівельних матеріалів для бліндажів", - зазначив співрозмовник. За його словами, зима для окупантів може бути дуже складною.