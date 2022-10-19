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Екс-директор ЦРУ спрогнозував прогрес у звільненні українських територій цієї зими

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Україна, Середа 19 жовтня 2022 14:00
Екс-директор ЦРУ спрогнозував прогрес у звільненні українських територій цієї зими Фото: екс-директор ЦРУ Девід Петреус (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Росія зараз перебуває у складній ситуації, і президент Володимир Путін уже не може зламати динаміку війни в Україні. Збройні сили України можуть досягти суттєвого прогресу у визволенні українських територій цієї зими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву екс-директора ЦРУ Девіда Петреуса під час онлайн-дискусії Київського безпекового форуму.

"Україна в результаті тотальної мобілізації зараз має військову силу, яка набагато потужніша і боєздатніша, ніж те, що має Росія в Україні", - сказав він.

За його словами, українці на своїй землі і вони знають, за що вони борються, їх підтримують.

"Анексія чотирьох регіонів не має, зрештою, жодного значення. І ми бачимо, що Україна звільняє ці території", - сказав він.

Петреус зазначив, що завдяки підтримці західних партнерів та вмінню ефективно її використовувати, Україна розпочала звільнення своїх територій.

"Я не думаю, що українські війська уповільнюватимуть свій оперативний наступ з приходом зими", - сказав він, зазначивши, що взимку "буде досягнутий суттєвий прогрес".

Нагадаємо, абсолютна більшість українців вірять у перемогу над Росією . У серпні вважали, що для перемоги потрібно більше року, 20% опитаних, півроку - рік - 40%. Вірили у перемогу за кілька місяців 20% опитаних, за кілька тижнів - 4%, за тиждень - 1%. Важко було з відповіддю 14% респондентів.

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