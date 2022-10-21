Как зима повлияет на ход войны: ответ эксперта

Предстоящая зима может оказаться очень сложной для российских оккупантов. Никакой подготовки к зимним условиям у них не наблюдается.
Об этом говорится в материале РБК-Украина "Херсон, Луганск, Мелитополь? Откуда ВСУ могут выбить оккупантов до конца года".
Как отметил эксперт Центра оборонных стратегий, полковник Виктор Кевлюк, зима может замедлить темпы наступления ВСУ. Представьте, что вам приходится воевать в степи, где холодно и дует ветер, приводит пример эксперт. Противник сталкивается с такими же условиями. Но Вооруженным силам в этом плане легче - они у себя дома и у них есть надежный тыл.
"Еще до конца ноября южную группировку россиян покосят болезни. И учитывая то, какие у них аптечки, то противовоспалительные, противовирусные, противопростудные препараты у них отсутствуют. К тому же никакой подготовки к зимним условиям у них не наблюдается. Нет никакой информации о том, что российская логистика занимается обеспечением печек, строительных материалов для блиндажей", - отметил собеседник. По его словам, зима для оккупантов может быть очень сложной.
Напомним, экс-директор ЦРУ Дэвид Петреус считает, что Вооруженные силы Украины могут достигнуть существенного прогресса в освобождении украинских территорий этой зимой. По его словам, Россия сейчас находится в сложной ситуации и Путин уже не может переломить динамику войны.
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