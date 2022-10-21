Як зима вплине на перебіг війни: відповідь експерта
Майбутня зима може виявитися дуже складною для російських окупантів. Жодної підготовки до зимових умов у них не спостерігається.
Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Херсон, Луганськ, Мелітополь? Звідки ЗСУ можуть вибити окупантів до кінця року".
Як зазначив експерт Центру оборонних стратегій, полковник Віктор Кевлюк, зима може уповільнити темпи настання ЗСУ. Уявіть, що вам доводиться воювати у степу, де холодно та дме вітер, наводить приклад експерт. Противник стикається з такими ж умовами. Але Збройним силам у цьому плані легше - вони вдома і мають надійний тил.
"Ще до кінця листопада південне угруповання росіян покосять хвороби. І враховуючи те, які у них аптечки, то протизапальні, противірусні, протизастудні препарати у них відсутні. що російська логістика займається забезпеченням печей, будівельних матеріалів для бліндажів", - зазначив співрозмовник. За його словами, зима для окупантів може бути дуже складною.
Нагадаємо, екс-директор ЦРУ Девід Петреус вважає, що Збройні сили України можуть досягти суттєвого прогресу у звільненні українських територій цієї зими. За його словами, Росія зараз перебуває у складній ситуації і Путін уже не може зламати динаміку війни.
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